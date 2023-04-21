【東方日報產評】內地樓市未脫險　堅持改革保長年

全球天量放水後的樓市泡沫治理，已成為各國政府的重大考驗，中國也不例外。雖然首季內地房地產貸款增長呈上升趨勢，銷售見到進展，但內房危機仍遠未脫險。未來當局得妥善處理爛尾樓問題，讓樓價有序調整，消化庫存；在協助房企自救的同時，得依法規讓沒有條件的房企按市場化淘汰出局；加快發展租賃與保障房、房產稅等市場長效機制。

這個重建樓市信心的工程並沒有捷徑，甚或需用上10年時間，也得堅持謹慎推動相關改革，以保經濟長期穩定發展。

過去多年內地樓市亂象頻生，資本市場發展長期滯後，一次又一次的A股冧市讓股民怕怕，居民資金在缺乏投資出路，一窩蜂炒作土地物業升值。

地方政府只管坐享地價上升的可觀財政收入，少理經濟與產業等長期建設。銀行也樂於做房產大額貸款，忽略發展中小企、消費及戰略產業貸款業務，結合全球超低息與天量放水的局面，激化資產泡沫，逐漸形成樓價「只升不跌」的預期。社會資源長期未有善用於服務實體經濟，換來今日的內房債務與地方財政危機，戰略產業被卡脖子等種種問題。

內地銀行雖已調整政策減少房貸比重，但樓市長年槓桿規模發展下，已去到大得不能倒的地步，與金融業呈一榮俱榮、一損俱損的關係。銀行無法完全抽身，與房企債彈割席，且面臨貸款需求不足，盈利增長低迷等。這些由內房危機衍生的問題，非但構成金融系統性風險，更拖着內地經濟升級發展的後腿，當局得堅決作根本治理，否則足以威脅社會穩定。

至今為止，大型重點房企的債務問題正有序梳理，但始終3年疫情打擊購買力、加劇企業資金流轉問題，故即使經濟重開，不等於內房的問題就能迎刃而解。事實上，各地住房供應嚴重過剩、爛尾樓處處，是客觀事實，得提防經濟重啟效應遞減，着力疏導樓市下行風險，當中「保交樓」是重中之重，免形成惡性循環，進一步打擊樓市需求，也是防範風險的重要一環。

另一方面，是設法強化穩樓市的正能量，支持合規經營的實力房企透過資本市場和銀行貸款進行融資，協助實現「保交樓」目標。同一時間，得淘汰違法經營的房企，對於違規使用開發資金的房企，得按法規追責，並改革新樓預售制度，為樓市固本清源，有效保障消費者權益，重建市場信心。

今年以來，見到地方政府着力採取措施刺激需求，但還得認清當前種種不利需求的問題，逐一化解，否則各種刺激措施難發揮預期作用。

樓市穩定，關係到基本住屋、個人資產安全、金融與固定投資需求，帶動社會建設，改善生活，故中央對樓市的支持，不容懷疑。只是這些年問題累積深重，改革需要時間體現，未來樓市大前提是服務民生與經濟，各方參與者得謹奉官方的「房住不炒」底線而作為，自能掌握內房新時代的步伐。