m18講場：傳寶寶樹前CFO拎把劍返公司　點解呢？

公司早前曾解釋，炒徐翀係因為佢唔合理咁暫停出糧，仲拒絕及時批出多家供應商嘅應付款項。有幾唔合理？就係公司資金充足，應該人人都有糧出，亦出到糧，但偏偏佢唔出，所以董事會唔滿意佢嘅表現，順手解釋埋早前點解會捲入欠薪風波。

不過，反鎖喺辦公室入面3日，唔通佢唔使「辦人生大事」？非也，傳聞話佢個辦公室設有個人休息室，可以「住到天荒地老」。

翻查資料，徐翀自2014年10月加入公司，數數手指，喺寶寶樹做咗8年半，仲湊到公司在2018年來港上市。據內地社交平台流傳，徐翀在位期間，排擠殷勤工作嘅員工，旗下部門仲換晒佢嘅親信。平時下晝先會出現喺辦公室，夜晚出去應酬，朝早就用嚟補眠。戴返頭盔先，係流傳消息，絲絲都證實唔到，當八卦聽下好喇。

不過，唔知係咪傳聞尋日在港發酵嘅關係，拖累公司股價急插7.69%，收報0.3元。絲絲相信，股東們應該唔止不滿，仲嬲死添，可能會去鵝頸橋打小人先可以順氣。無論點都好，希望事件盡快圓滿解決啦！