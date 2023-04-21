宏利投資管理：上半年環球市場仍舊波動

在當前環球經濟周期中，宏觀環境將變得更差，然後才會轉佳，投資者亦應作好準備，上半年將出現更大及持續更長的波動。目前，有必要重新評估對美國聯儲局決策方針的看法，尤其是美國發生歷來第二大銀行倒閉事件，引起了市場質疑美國銀行體系的穩健性。

聯儲局政策可能並非如預期般溫和，在3月議息會議後的新聞發布會上，主席鮑威爾似乎印證了這個觀點。他表示，近期銀行業動盪可能會收緊金融狀況，影響相當於加息0.25厘甚至是更大幅度的加息。不過，聯儲局密切關注的利率點陣圖，相對去年12月大致維持不變，分別在於2024年聯邦基金利率預測中位數上調0.125厘。

聯儲局決策似有所改變

雖然聯儲局加息周期或已接近尾聲，但當局不厭其煩地表明在適當時候可能進一步加息。因此，加息仍然是當局考慮的選項，即將減息的想法似乎不合時宜。

近期的事態發展，反映聯儲局可能更加接受金融波動的環境。當局最近在美國地區性銀行倒閉後採取的針對性措施，已向市場逐漸傳達這種對金融穩定性的取態。這並非市場樂見的消息，意味市場需要摒棄一直以來相信聯儲局總會出手救市的假設，投資者可能需要重新調整這個想法。

從投資角度來看，仍聚焦於較具防守性的配置，並偏好避險立場。然而，這並非排除環球宏觀環境的其他投資機會。隨着市場參與者消化聯儲局新決策職能帶來的影響，這表明他們或有必要更深入發掘及嚴選投資機會。

另邊廂，亞洲新興市場的物價壓力似乎有所緩和，多個經濟體的整體通脹開始降溫。因此，各央行開始減慢收緊貨幣政策的步伐。1月，馬來西亞國家銀行是區內首家暫停加息的主要央行，利率維持於2.75厘。2月，南韓央行採取相同措施，利率停留在3.5厘，印尼央行亦維持利率於5.75厘。相反，泰國央行在1月加息0.25厘至1.5厘；印度儲備銀行在2月加息0.25厘至6.5厘；菲律賓央行亦在2月加息0.5厘，將當地的政策利率提高至6厘。

亞洲緊縮周期或到盡頭

不過，除了少數個別例子外，政策官員的取態普遍轉趨溫和。物價壓力緩和，加上經濟增長前景轉差，可能促使區內多家央行在未來數月結束緊縮周期。至於下半年的減息機會，將取決於美元會否走弱，以及食品、燃料和能源價格通脹會否進一步下降，但這個觀點可能存在風險，因為整體通脹數據或會誇大通脹威脅減弱的程度。雖然如此，區內多個經濟體的核心通脹(量度基本物價壓力的較佳指標)仍不斷上升，目前處於多年高位。

內地市場方面，在兩會舉行前，政府向外界傳達的訊息普遍被視為有利經濟增長，但在會上公布的經濟計劃較市場預期審慎及克制。內地政府將國內生產總值(GDP)增長目標由2022年約5.5%下調至今年約5%，出乎市場意料，同時暗示計劃在今年減少對財政和貨幣政策的支持。這個情況可能反映，當「清零」防疫限制措施放寬後的機械式反彈結束，經濟活動的上升空間會減少，亦意味當局有更多政策空間，以應對結構性問題和財務風險。