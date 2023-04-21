道指跌110點　金價高收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.17%，報101.8；港匯見7.8487；離岸人民幣(CNH)報6.8825；美元兌日圓處134.02；歐元報1.0967，英鎊報1.2439。金價處2,003.79美元。布油報80.86美元，紐油報77.14美元。比特幣跌2%，報2.82萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水90點。

●道指收報33,786點，跌110點或0.33%；標指收報4,129點，跌24點或0.6%；納指收報12,059點，跌97點或0.8%。

●港股ADR指數按比例計算，收報20,282點，跌113點。

●4月恒生指數夜期收報20,274點，跌120點，低水123點，成交14,321張。

●紐約期油收報每桶77.29元，跌1.87美元或2.36%；倫敦布蘭特期油收報每桶81.1美元，跌2.02美元或2.43%。

●紐約期金收報每安士2,019.1美元，升0.59%。

●英國富時100指數收報7,902點，升3點或0.04%；德國DAX指數收報15,795點，跌99點或0.62%；法國CAC指數收報7,538點，跌10點或0.14%。

●日本3月CPI按年升3.2%，符預期。

●融創中國：逾75%現有重組債務持有人遞交支持協議函件。

●中國移動首季盈利281億人幣。

●中電信第一季純利按年升10.5%。

●國泰3月載客量增至132萬人次，陸續增加往返內地航班。

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