市場憂續減價　Tesla急插近一成　遭大行削目標價

之前連環減價出貨的電動車廠特斯拉(Tesla)首季純利按年下跌24%至25.1億美元，毛利率按年大跌至19.3%，首次跌穿20%，接近3年來最低水平，市場擔心Tesla續減價促銷，該股周四(20日)急插9.75%，收報162.99美元，券商紛紛下調其目標價。

花旗指，Tesla首季利潤率低過預期，證明減價未達到預期效果，連同最近第二季減價，或會抑制市場短期情緒，隨着集團為完成今年銷量目標，其利潤率恐更弱，該行料Tesla股價將回落，把其目標價由192美元，下調至175美元。

根據傑富瑞(Jefferies)的報告，該行將Tesla的目標價由250美元，下調至230美元，原因是Tesla毛利率下滑。另一大行高盛也把Tesla目標價由210美元，下調至185美元，摩根士丹利則把Tesla目標價由220美元削至200美元。

Guggenheim汽車股權研究副總裁Ronald Jewsikow表示，Tesla被逼入死角，手上有大量供應，需要尋找買家，唯一的工具就是減價。