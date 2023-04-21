【高盛推介】市場憂慮下月將繼續加息 美股高位回調
2023年04月21日 10:49
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國上周首次申領失業救濟金人數上升5,000人，令市場憂慮經濟衰退。此外市場料美聯儲下月將繼續加息。美股周四(20日)下跌，當中納指跌102點或0.8%，道指及標指分別跌110點及24點。
觀察近日走勢，三大指數高位遇阻力，道指連跌第3日。
觀察個股輪證資金流向，納指及道指好倉於周四獲小量資金轉向流入。淡倉於本周三及本周四，分別共錄得約90萬及130萬元資金流入。
標指方面，淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約230萬元。
三大指數於近期處於高位，而且相關波幅則跌至低點，例如標普相關的VIX波動率指數低見16.17，是過去一年低位。若投資者現時若計劃在高位選擇認沽證部署對沖，當指數下跌間波幅上升的情況下，可達到既賺價又賺波幅，可多加留意。
投資者如計劃部署道指好倉，可留意屬貼價的高槓桿道指購(10827)。投資者如計劃部署道指淡倉，高槓桿選擇可留意屬3個月期以上最高槓桿的產品之一的道指沽(10800)。貼價選擇可留意道指沽(10859)。
道指購10827，行使價34,950點，2023年9月15日到期，實際槓桿14.3倍，貼價、高槓桿。
道指沽10800，行使價30,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿10.9倍，3個月期以上最高槓桿的產品之一。
道指沽10859，行使價30,850點，2023年9月15日到期，實際槓桿10.7倍，貼價。
納指購10826，行使價13,750點，2023年9月15日到期，實際槓桿10.3倍，貼價。
納指沽10813，行使價10,150點，2023年9月15日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿、低面值。
納指沽10855，行使價11,232點，2023年9月15日到期，實際槓桿8.2倍，貼價、低街貨。
標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.2倍，貼價。
標指沽10858，行使價3,185點，2023年9月15日到期，實際槓桿9.8倍，3個月期以上最高槓桿產品。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。