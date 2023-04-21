【高盛推介】市場憂慮下月將繼續加息　美股高位回調

高盛(亞洲)有限責任公司：美國上周首次申領失業救濟金人數上升5,000人，令市場憂慮經濟衰退。此外市場料美聯儲下月將繼續加息。美股周四(20日)下跌，當中納指跌102點或0.8%，道指及標指分別跌110點及24點。

觀察近日走勢，三大指數高位遇阻力，道指連跌第3日。

觀察個股輪證資金流向，納指及道指好倉於周四獲小量資金轉向流入。淡倉於本周三及本周四，分別共錄得約90萬及130萬元資金流入。

標指方面，淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約230萬元。

三大指數於近期處於高位，而且相關波幅則跌至低點，例如標普相關的VIX波動率指數低見16.17，是過去一年低位。若投資者現時若計劃在高位選擇認沽證部署對沖，當指數下跌間波幅上升的情況下，可達到既賺價又賺波幅，可多加留意。

道指購10827，行使價34,950點，2023年9月15日到期，實際槓桿14.3倍，貼價、高槓桿。

道指沽10800，行使價30,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿10.9倍，3個月期以上最高槓桿的產品之一。

道指沽10859，行使價30,850點，2023年9月15日到期，實際槓桿10.7倍，貼價。

納指購10826，行使價13,750點，2023年9月15日到期，實際槓桿10.3倍，貼價。

納指沽10813，行使價10,150點，2023年9月15日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿、低面值。

納指沽10855，行使價11,232點，2023年9月15日到期，實際槓桿8.2倍，貼價、低街貨。

標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.2倍，貼價。

標指沽10858，行使價3,185點，2023年9月15日到期，實際槓桿9.8倍，3個月期以上最高槓桿產品。

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