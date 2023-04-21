【高盛推介】阿里巴巴落後連跌4日　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴由本周二(18日)起連跌，周五(21日)早段繼續下跌。開市隨即失守90港元水平，最低見88.55元的過去3周低位。現報89.15元，跌約2.8%，目前為連續第4日下跌。有報道指阿里旗下盒馬鮮生將最快於明年在港上市，盒馬鮮生則表示對市場傳言暫時沒有更多評價。

觀察個股輪證資金流向，好倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約2,230萬元，為同期第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於本周三錄得約80萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。

阿里購14306，行使價109.9元，2023年9月21日到期，實際槓桿6.4倍，中期。

阿里購14117，行使價96.33元，2023年6月23日到期，實際槓桿9.2倍，行使價105元以下、2個月期以上產品最高槓桿。

阿里購13872，行使價106.98元，2023年10月26日到期，實際槓桿5.5倍，長年期、低面值。

阿里牛64381，收回價78元，行使價76元，換股比率100，槓桿比率6.5倍。

阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿9.1倍，行使價70元以上、2個月期以上產品最高槓桿。

阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿3.8倍，中期。

阿里熊60043，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率7.3倍，市場上首三高槓桿近熊之一。

阿里熊53165，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。