【高盛推介】阿里巴巴落後連跌4日 兩手準備部署
2023年04月21日 11:58
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴由本周二(18日)起連跌，周五(21日)早段繼續下跌。開市隨即失守90港元水平，最低見88.55元的過去3周低位。現報89.15元，跌約2.8%，目前為連續第4日下跌。有報道指阿里旗下盒馬鮮生將最快於明年在港上市，盒馬鮮生則表示對市場傳言暫時沒有更多評價。
觀察個股輪證資金流向，好倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約2,230萬元，為同期第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於本周三錄得約80萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價105元以下、2個月期以上產品最高槓桿的阿里購(14117)。中期選擇可留意阿里購(14306)。低面值選擇可留意(13872)。牛證方面可留意阿里牛(64381)，與現價有約10元收回距離。
阿里購14306，行使價109.9元，2023年9月21日到期，實際槓桿6.4倍，中期。
阿里購14117，行使價96.33元，2023年6月23日到期，實際槓桿9.2倍，行使價105元以下、2個月期以上產品最高槓桿。
阿里購13872，行使價106.98元，2023年10月26日到期，實際槓桿5.5倍，長年期、低面值。
阿里牛64381，收回價78元，行使價76元，換股比率100，槓桿比率6.5倍。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價70元以上、2個月期以上產品最高槓桿的阿里沽(11850)。中期選擇可留意阿里沽(11183)。熊證方面的近熊選擇可留意阿里熊(60043)，遠熊選擇可留意阿里熊(53165)，與現價有約10及20元收回距離。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿9.1倍，行使價70元以上、2個月期以上產品最高槓桿。
阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿3.8倍，中期。
阿里熊60043，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率7.3倍，市場上首三高槓桿近熊之一。
阿里熊53165，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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