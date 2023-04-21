華為自家企業IT系統MetaERP研發完成　續降對美企依賴

內地科技巨頭華為宣布，完成自主可控、超大規模雲原生的管理系統MetaERP研發，並已取替由美資科技軟件公司甲骨文供應的舊有ERP(企業資源規劃、Enterprise resource planning)系統。意味着，公司進一步降低對美國科技商的依賴。

該公司董事、質量與流程IT部總裁陶景文表示，面對包含ERP在內等企業作業和管理核心系統的斷供及停止服務，公司不單能造出來，還可以替換，並應用好，「現在終於可以宣布，我們已經突破了封鎖，我們活了下來」。

華為輪值董事長、首席財務官孟晚舟表示，每次技術升級，需要匠心精神，更需要開放精神，以推動認知提升。MetaERP的建設，需要合作夥伴共同投入。認為「只有開放才能創新，只有合作才能繁榮」。

據了解，MetaERP是華為有史以來牽涉層面最廣、複雜性最高的項目，過去3年投入數千人手，且與多個產業及生態夥伴合作。現時已經覆蓋公司所有業務場景和80%業務，並經歷月結、季結和年結的考驗，達到零故障、零延時、零調帳的水平。

值得留意的是，華為MetaERP研發及替換可謂是「無得揀」。2019年面對美國制裁，甲骨文停止對華為提供軟件升級和現場技術服務。若公司不作應對，儲存於系統的上資料可以隨時「化灰」。