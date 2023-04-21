【產經直播】港股曾失兩萬關 後市睇淡？

港股昨日輕微反彈後，周五(21日)又轉跌。恒指低開66點，午後愈跌愈深，一度失守兩萬關，曾跌422點，低見19,974點，最終跌321點，收報20,075點，成交約1,061億元，後市會點走？

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