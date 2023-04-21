【產經直播】港股曾失兩萬關 後市睇淡？
2023年04月21日 16:14
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港股昨日輕微反彈後，周五(21日)又轉跌。恒指低開66點，午後愈跌愈深，一度失守兩萬關，曾跌422點，低見19,974點，最終跌321點，收報20,075點，成交約1,061億元，後市會點走？
另外，早前有傳美國擬限制投資中國半導體及人工智能產業，最近消息指，美國總統拜登或在未來數周內簽署相關行政命令。商湯(00020)捱沽，收挫逾一成一；而中芯國際(00981)亦瀉近一成，相關股份點部署？
中字頭股份今日早段曾逆市向上，包括中資電訊股，其中昨放榜的中電信(00728)，純利按年升10.5%，為近年最佳的盈利表現，可惜亦撐不住股價，隨大市氣氛轉差而倒跌。三大中資電訊股首季業績已塵埃落定，近期炒作暫告一段落？
李寧(02331)公布，第一季整體平台同店銷售，按年錄得高單位數下降，其中電子商務虛擬店舖業務下降20%至30%低段，線下渠道(包括零售及批發)錄得高單位數增長，業績點評？李寧股價一度高開13.2%，之後升幅收窄，收市升2%過外，前景點睇？
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