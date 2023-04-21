道指期貨跌30點 美匯處101水平 比特幣企2.81萬美元
2023年04月21日 16:15
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美匯指數報101.618；港匯見7.8477；離岸人民幣(CNH)報6.8967；美元兌日圓報133.96；歐元處1.0965；英鎊報1.2405。金價報1,986.74美元。油價微升，布油報81.18美元，紐油處77.43美元。比特幣跌0.32%至28,107美元。道指期貨跌30點。
焦點數據：
16:30 香港3月綜合消費物價指數
20:30 加拿大2月零售銷售
●港股低開低走向下，恒指一度跌穿20,000點，全日收報20,075點，跌321點或1.57%，主板成交1,061.21億港元。恒指全周累跌363點，跌幅1.77%。 https://bit.ly/3KTlVWg
-融創中國曾飆兩成，債務重組獲75%債權人支持。
-比亞迪斥資22億元在智利建鋰電池廠。
-華為自家企業IT系統MetaERP研發完成，續降對美企依賴。
●本港樓價指數按周跌0.07%，新界西最弱勢。
●滬深三大指數下挫。滬綜指收報3,301點，跌65點或1.95%，成交額5,305億元人民幣。
中國經濟：
●外匯局：中國及新加坡將穩步推進本幣結算合作。
中美角力：
●拜登據報將簽新禁令，限制美企投資中國關鍵經濟領域。
●耶倫：中美全面脫鈎恐破壞世界穩定。
外地經濟：
●阿根廷3月通脹癲見104%，央行加息3厘抗擊。
●憂中韓交惡損經濟，南韓旅遊及化妝品股插水。
企業消息：
●凱雷據報考慮向麥當勞中國引入新投資者 尋求估值達780億。
●宜家計劃未來3年在美國擲172億元開新店。
●Tesla股價大插，SpaceX火箭爆炸，馬斯克身家一晚唔見近千億。
●Meta再炒4,000人，朱克伯格：將放慢招聘。
●BuzzFeed裁員15%兼關閉新聞部，股價暴跌近兩成。
●高樂氏裁員200人減省成本。