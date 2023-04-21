HKSFPA籲業界提醒投資者留意偽冒金融投資交易平台

投資騙案頻生，最新手法是騙徒招攬投資者參與內地虛假的股票交易平台投資，例如「A股通」、「陸股通」。香港證券及期貨專業總會(HKSFPA)呼籲業界提醒投資者保持警覺，留意偽冒持牌金融投資交易平台誘使受害人進行虛假股票投資的騙案。

HKSFPA指出，若知悉投資者接獲「A股通」或「陸股通」等投資騙案，應向他們提供呼籲，如投資者有疑問，可建議他們致電香港警務處反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線查詢。

該會又指，假設收到投資者就聲稱為公司的廣告或訊息，當中附有下載連結作查詢時，可要求該投資者將相關回傳，以核實其真確性。另呼籲業界留意，若長期客戶突然要求取消戶口，或將大筆金額轉去非投資者所持有的銀行戶口，建議向客戶進一步查詢，以了解背後原因。

本港執法人員收到多宗舉報，指有騙徒假冒投資專家或本地持牌金融投資交易平台的股票經紀，邀請受害人加入即時通訊軟件群組，聲稱有內地股票內幕消息，慫恿受害人投資內地股票。受害人答應參加該投資計劃後，騙徒繼而要求受害人在虛假的投資流動應用程式(如A股通，陸股通)開戶，並會偽造交易記錄及回報，令受害人誤以為投資獲利，再吸引受害人加大「投資」，而騙徒最終會捲款而去。

根據警方資料，今年首兩個月錄得499宗與投資相關騙案，涉資達3,068萬港元。 另外，自2023年起至4月20日，共有65宗與參與內地股票交易平台投資(如「A股通」、「陸股通」等)相關騙案，涉及約5,946萬港元。