白石角University Hill原價加推61伙　入場費555.61萬元

他續指，新一批單位包括52伙兩房單位及9伙三房單位，實用面積380至531方呎，折實價由555.61萬至930.56萬元，折實呎價由13,357至18,731元。該批入場戶為5B座2樓A2室，實用面積413方呎，兩房間隔，折實呎價約13,453元。呎價最低單位為3座2樓A3室，實用面積457方呎，兩房間隔。價單2號有33伙設有樓價5%的「科研專才現金回贈」。

他指，昨日首度對公眾開放示範單位，反應理想，已錄得約2,500個參觀人次。同時，該盤與生活家具品牌合作，向購買開放式至兩房戶的買家送贈家具套餐。

Indigo Living業務發展總監莫麗賢指，家具套餐涵蓋全屋基本家具，包括梳化、電視櫃、餐枱、床，買家可以按照個人喜好選擇家具顏色。