新盤效益？沙田及大圍區二手交投按月減25%

市場多個新盤醞釀推出，二手交投氣氛轉弱，其中沙田及大圍區4月暫錄約75宗買賣，按月明顯減少約25%。部分業主減價吸客，沙田第一城三房單位減價約45萬元，以655萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蔡玉峰稱，鰂魚涌栢蕙苑瑞柏閣中層C室，實用面積約663方呎，三房間隔，獲同區用家垂青，原業主近期叫價約1,150萬元，議價後以約1,090萬元成交，呎價約16,440元，新買家購入後打算換樓自用。

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九龍區

●利嘉閣陳鴻信透露，荔枝角美孚新邨2期百老匯街46號低層A室，實用面積約931方呎，套三房間隔，望內街景，新買家為外區家庭客，一直租樓居住，單位原先開價1,050萬元，累減119萬元，以931萬元易手，呎價約10,000元。

●美聯彭文浩表示，九龍站漾日居1座極高層D室，實用面積約649方呎，套兩房間隔，以1,646萬元易手，呎價約25,362元，原業主於2004年1月以462.4萬元一手購入，持貨逾19年帳面獲利1,183.6萬元，單位升值約2.5倍。

●中原袁顯岸指，紅磡黃埔花園4月至今暫錄得12宗買賣，屋苑5期2座高層B室，實用面積約680方呎，套三房間隔，最新以978萬元成交，呎價約14,382元，原業主於2007年12月以405萬元購入，持貨逾15年轉手帳面獲利573萬元，單位升值1.4倍。

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新界區

●利嘉閣梁敬嚴稱，將軍澳中心10座高層A室，實用面積約545方呎，三房間隔，原業主叫價約950萬元放售，議價後以約898萬元成交，累減約52萬元，呎價約16,477元，原業主2015年以約748萬元購入，持貨約8年帳面獲約150萬元，期內升值約20%。

●利嘉閣羅志雄表示，將軍澳MONTEREY第6B座低層D室，實用面積約372方呎，一房間隔，望內園景，早前叫價約765萬元放售，吸引買家洽購，議價後減價65萬元，以約700萬元易手，呎價約18,817元，新買家為新婚夫婦上車客。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山翠擁華庭1座中高層B室，實用面積約833方呎，三房間隔，享山景，放盤兩個月，原先叫價1,000萬元，減價35萬元，以965萬元獲買家承接，減幅僅約3.5%，呎價約11,585元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山新港城L座中層1室，實用面積約618方呎，三房間隔，望園景，放盤4個月，開價920萬元，獲買家洽購，減價65萬元，以855萬元成交，減幅約7.1%，呎價約13,835元。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山天宇海3A座高層A室，實用面積約956方呎，四房套房加儲物室間隔，望白石角全海景，叫價1,300萬元，放盤4個月，輕微減價35萬元，以1,265萬元成交，減幅約2.7%，呎價約13,232元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍名城5座北翼高層D室，實用面積約741方呎，三房間隔，望山景，放盤9個月，叫價1,400萬元，終以1,200萬元沽出，減價200萬元，沽貨減幅約14.3%，呎價約16,194元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍區4月暫錄約75宗二手買賣，按月跌約25%。沙田第一城30座低層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，4月時叫價約700萬元，日前議價後以655萬元易手，呎價約14,523元，新買家為用家。

●美聯葉容生指，上水居屋翠麗花園4座低層A室，實用面積約484方呎，兩房設計，間隔四正，且最初已補價自由市場叫價400萬元，獲80後買家議價34萬元或約9%後，以366萬元承接，呎價約7,562元。

●中原賴作智稱，上水名都3座高層G室，實用面積約454方呎，兩房間隔，開價約700萬元，議價後以638萬元易手，呎價約14,053元，新買家為同區分支家庭，見單位少有放盤，附有裝修，入市自用。

●美聯馮根明表示，元朗名御低層C室，實用面積約738方呎，採複式三房設計，首置客睇樓兩次，即以668萬元沽出，呎價約9,051元，原業主於2016年10月以560萬元購入，持貨不足7年物業帳面升值約108萬元或約19%。

●中原徐愷鍵2，元朗錦綉花園4月暫錄約6宗買賣，屋苑B段第三街單號屋，實用面積約840方呎，套三房間隔，有裝修，開價約1,150萬元，議價後以1,048萬元沽出，呎價約12,476元，新買家為外區客。

●祥益黃慶德指，屯門邁亞美海灣4座高層E室，實用面積約447方呎，兩房間隔，有裝修，可即買即住，獲買家以560萬購入作自住之用，呎價約12,528元。

●中原黃國強稱，青衣灝景灣4月錄約4宗買賣，上月全月錄7宗，屋苑6座高層E室，實用面積約531方呎，兩房間隔，享內園景，今年3月放盤叫價900萬元，本月落至870萬元，經議價後再減至840萬元沽出，呎價約15,819元，新買家為換樓客。

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