遠東發展旗下發行5.07億澳元住宅抵押貸款證券

此交易是BC Invest於過去兩年半內第七次發行RMBS，並於2023年4月19日定價。本RMBS主要由澳洲居民貸款人的第一按揭貸款作支持，包括自我管理養老基金(SMSF)的主要借款人，而該按揭貸款以澳洲住宅物業作爲抵押。此為BC Invest首次發行僅包括澳洲本地和SMSF主要借款人的RMBS，進一步證明 BC Invest 轉向主要以居民借款人為主的 RMBS 計劃組合。

另外，該企的墨爾本麗思卡爾頓酒店和墨爾本帝盛酒店分別於上月和本月正式開業。遠展旗下帝盛酒店集團總裁和執行董事邱詠筠表示，遠東發展目前於20個城市擁有、發展中或營運總共42間酒店。集團正在澳洲開發另外5間酒店。完成後，集團將於澳洲擁有超過2,300間客房。