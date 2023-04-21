美股個別發展　寶潔績後升逾3%

美股3大指數周五早段個別發展，道指跌18點，報33,768點；標指升2點，報4,132點；以科技股為主的納指跌1點，報12,058點。港股夜期升26點，報20,055點，低水21點。

外媒引述消息指，聯儲局正考慮修改監管要求，迫使資產不超過2,500億美元的中小銀行，亦須要按照新規定，將未變現的證券投資帳面虧損計入其資本比率。換言之，中小型銀行未來或需要就潛在的投資損失，提前進行撥備或籌集資金補充損失資本。此舉旨在避免類似硅谷銀行(SVB)資產錯配，最終導致倒閉的事件重演。

銀行業危機暫告一段落之際，近來美國企業的裁員消息依然不絕於耳，反映出經濟環境正在惡化。家用消費品企業高樂氏宣布，作為業務重組計劃的一部分，將會裁減約200名員工以降低成本；亞馬遜旗下的實體零售店全食超市亦計劃裁員數百人，包括三位區域總裁，以簡化營運結構。

另外，美國網絡媒體BuzzFeed亦宣布關閉新聞部門BuzzFeed News，裁減約180位相關員工，佔集團總員工數目約15%。消息人士透露，BuzzFeed News每年虧損約1,000萬美元。受消息拖累，集團股價於周四挫19.71%，並於周五早段續跌2.97%。

消費品巨頭寶潔(P＆G)亦公布了截至3月底止第三財季的業績，期內收入按年增長3.54%，至200.68億美元；純利升1.25%至33.97億美元。撇除收購合併帶來的影響後，該集團的業務內生收入增長為7%，核心每股盈利按年增3%。

據公告，寶潔上季仍受到負面的外匯匯率影響，整體產品銷量亦下跌，只是靠着產品加價帶來的10個百分點收入增長貢獻，才保住了增幅。行政總裁Jon Moeller表示，雖然成本上漲及匯率影響依然持續，但營運戰略的進展使集團能夠上調業績指引。

寶潔最新指引截至6月底止的財年收入增長1%，好過此前估計的持平至下跌1%；最新預測內生收入增長為6%，高於此前估計的4至5%。集團股價於早段曾升3.59%。