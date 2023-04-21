內房危機再現？萬達旗下兩筆美元債急跌恐釀周轉問題...

內地房企融資並非一凡風順，內地前首富王健林旗下萬達集團美元債券在發行短短幾個月後，債價明顯重挫，加上萬達商管在港掛牌上市一事遲遲未有定案，雙重不利因素交織下，集團流動性資金恐再現隱憂。

報道指，萬達集團子公司早前發行的兩筆美元債價格近日急跌，全周累插逾兩成，更跌穿70美仙，處於反映發行人財務境況不良的水平。同時，上市申請曾兩度失效的萬達商管至今仍有未通過上市聆訊的消息，正面臨4月底再次申請失效的危機，若今年底前仍未能成事，或須向上市前投資者支付300億人民幣股權回購款項，引起外界甚至中證監對集團資金流的關注。

對於萬達商業IPO進度，該企相關人士日前曾指一直在推進中，正在按中證監新規定準備IPO文件。不過，據報若萬達商管在5月底前無法完成上市，集團有三筆共13億美元的離岸貸款或被要求提前全額償還，而資料顯示，包括回售選擇權在內，萬達集團及其子企在今年底前可能需支付相當於19億美元的貸款、債券本金及利息。故有財金界人士認為，雖然萬達今年曾發債，但流動性仍然緊張。