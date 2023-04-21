ST紫晶、ST澤達被中證監強制退市　成科創板首例

科創板公司ST紫晶存儲及ST澤達易盛各自公布，收到中國證監會的《行政處罰決定書》，將被強制退市，成為科創板首批退市公司。該兩間公司存在重大違法行為，包括在招股書和年報等文件中存在隱瞞重要事實和編造重大虛假內容等。

中證監表示，欺詐發行、財務造假等資本市場「毒瘤」嚴重損害廣大投資者合法權益，危及市場秩序和金融安全。中辦、國辦《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》強調堅持「零容忍」要求，依法嚴厲查處證券違法犯罪案件，打擊證券違法活動，並推動對欺詐發行等違法犯罪行為實行行政、民事、刑事立體懲處，形成阻嚇力。

對於紫晶存儲個案，當局指，中信建投證券作為保薦機構和主承銷商，與其他中介機構正在主動籌備投資者賠償事宜，擬共同出資10億元設立先行賠付專項基金，用於先行賠付適格投資者的投資損失。先行賠付可以高效、快捷地解決紫晶存儲案的民事賠償問題，適格投資者可以積極參與先行賠付程序直接獲賠，以維護自身合法權益。

至於澤達易盛案件，當局指出，上海金融法院已經收到澤達易盛普通代表人訴訟起訴材料，中證中小投資者服務中心表示密切關注澤達易盛普通代表人訴訟進展，如上海金融法院受理並裁定適用普通代表人訴訟，將依法接受投資者特別授權，申請參加該案並轉換特別代表人訴訟。特別代表人訴訟制度具有「默示加入、明示退出」的特徵，能夠一籃子解決澤達易盛案的民事賠償問題，適格投資者的合法權益可以在訴訟程序中得到保護。