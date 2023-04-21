白石角項目加推價單2號 明日起正式收票
2023年04月21日 22:05
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大埔白石角項目繼日前推出首張價單涉及123伙後，今(21日)極速原價加推價單2號，提供61伙，並將於明日起正式收票。
●大埔白石角University Hill加推價單2號
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill，周五(21日)公布價單2號，提供61伙，折實平均呎價約16,168元。新地代理總經理胡致遠表示，是次屬原價加推，價錢差異反映座向及景觀略有不同。昨日首度對公眾開放示範單位，反應理想，已錄得約2,500個參觀人次。
他續指，新一批單位包括52伙兩房單位及9伙三房單位，實用面積380至531方呎，折實價由555.61萬至930.56萬元，折實呎價由13,357至18,731元。該批入場戶為5B座2樓A2室，實用面積413方呎，兩房間隔，折實呎價約13,453元。呎價最低單位為3座2樓A3室，實用面積457方呎，兩房間隔。價單2號有33伙設有樓價5%的「科研專才現金回贈」。
●啟德天瀧率先開放銷展廳予貴賓參觀
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周五(21日)晚上舉行「VIP之夜」，率先開放展銷廳及示範單位予貴賓參觀，各公司代表及貴賓有逾1,500人出席，場面熱鬧。項目最快下周推出首批單位招標發售。
●九龍站天璽下周一起招標發售7伙
新鴻基地產(00016)旗下九龍站天璽，新近上載最新銷售安排，落實下周一(24日)起招標發售7伙大單位及特色戶，實用面積介乎1,091至2,983方呎，當中有4伙屬於複式單位。 包括皇鑽璽80樓C室，實用面積2,983方呎，屬五房連書房複式戶，下層設三個睡房及廚房，中層為其餘兩個睡房，最上層設有一個書房，對出為1,120方呎平台及私人游泳池。該批單位招標期由4月24日起至7月20日。
●將軍澳海茵莊園4月累沽35伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周五(21日)再添兩宗成交，月內累計成交量增至35宗，共套現逾1.77億元。最新售出的兩伙均屬實用面積204方呎的開放式戶，包括1座18樓B7室及1座19樓B7室，成交價分別為461.9萬及442.2萬元，呎價分別為22,642元及21,676元。
●西南九龍維港滙II獲大手客斥9,800萬連購同層兩伙
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，單日沽出2伙同層單位，共涉9,800萬港元。市場估計，上述兩伙由同一組買家購入。
最新沽出的單位包括1座11樓A室，實用面積1,536方呎，採四房連多功能房間隔，以5,200萬元沽出，呎價約33,854元。另一伙售出單位為毗鄰的1座11樓B室，為實用面積1,432方呎的四房戶，以4,600萬元成交，呎價約32,123元。
●堅尼地城KENNEDY 38開放式戶呎價約27,436元
●元朗朗屏雨後或提供至8月交樓
星星地產旗下的元朗朗屏雨後，原本預計關鍵日期為今年12月，繼早前已獲批入伙紙後，周五(21日)公布有機會提早至約8月、9月交樓，並部署下月推出特色單位以招標形式發售。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，該盤開售至今累計沽出150伙，套現逾9億元，平均成交呎價近1.5萬元，將於視乎市況決定加推部署。
該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，樓盤提供29伙特色單位，其中全盤面積最大的26樓D室頂層特色戶，實用面積909方呎，三房間隔，設內置樓梯通往803方呎天台，享有開揚景致，相信售價及呎價有望打破項目最高紀錄。
●大埔白石角海日灣II三房呎價約15,321元
大埔白石角海日灣II周五(21日)透過招標沽出第8座11樓A室，實用面積1,070方呎，三房間隔，成交價1,639.4萬元，呎價約15,321元。
●荃灣壹號九龍山頂錄終止交易
卓能(00131)荃灣壹號九龍山頂，最新錄得一宗終止交易個案。項目的4樓B室，實用面積973方呎，屬於兩房連書房及儲物室間隔，原本於2015年2月以1,060.57萬元沽出，當時呎價為10,900元，惟交易已於周四(20日)終止。