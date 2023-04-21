白石角項目加推價單2號　明日起正式收票

大埔白石角項目繼日前推出首張價單涉及123伙後，今(21日)極速原價加推價單2號，提供61伙，並將於明日起正式收票。

●大埔白石角University Hill加推價單2號

他續指，新一批單位包括52伙兩房單位及9伙三房單位，實用面積380至531方呎，折實價由555.61萬至930.56萬元，折實呎價由13,357至18,731元。該批入場戶為5B座2樓A2室，實用面積413方呎，兩房間隔，折實呎價約13,453元。呎價最低單位為3座2樓A3室，實用面積457方呎，兩房間隔。價單2號有33伙設有樓價5%的「科研專才現金回贈」。

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最新沽出的單位包括1座11樓A室，實用面積1,536方呎，採四房連多功能房間隔，以5,200萬元沽出，呎價約33,854元。另一伙售出單位為毗鄰的1座11樓B室，為實用面積1,432方呎的四房戶，以4,600萬元成交，呎價約32,123元。

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●元朗朗屏雨後或提供至8月交樓

星星地產旗下的元朗朗屏雨後，原本預計關鍵日期為今年12月，繼早前已獲批入伙紙後，周五(21日)公布有機會提早至約8月、9月交樓，並部署下月推出特色單位以招標形式發售。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，該盤開售至今累計沽出150伙，套現逾9億元，平均成交呎價近1.5萬元，將於視乎市況決定加推部署。

該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，樓盤提供29伙特色單位，其中全盤面積最大的26樓D室頂層特色戶，實用面積909方呎，三房間隔，設內置樓梯通往803方呎天台，享有開揚景致，相信售價及呎價有望打破項目最高紀錄。

●大埔白石角海日灣II三房呎價約15,321元

大埔白石角海日灣II周五(21日)透過招標沽出第8座11樓A室，實用面積1,070方呎，三房間隔，成交價1,639.4萬元，呎價約15,321元。

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