金管局展開對傀儡戶口網絡分析的反洗錢監管科技試驗

香港金融管理局最近已展開傀儡戶口網絡分析的反洗錢監管科技試驗，測試來自多間銀行的數據以及科技應用，以助進一步管理系統性層面的傀儡戶口網絡風險。

數碼騙案令客戶承受全球性的金錢損失風險，同時影響外界對金融服務的信心。金管局與本港執法部門合辦打擊詐騙分享會，而金管局將繼續與執法部門、銀行及所有持份者合作，共同應對詐騙活動，防範金融系統被利用進行詐騙，並追查及堵截非法得益。

為應對日益增加的詐騙和金融罪行風險，金管局一直通過公私營夥伴合作關係與執法部門和銀行業緊密合作，例如2017年成立「反訛騙及洗黑錢情報工作組」，現時包括所有虛擬銀行在內共有23間零售銀行參加。通過分享訊息和數據分析的幫助，自該情報工作組成立以來，銀行已識別超過2.1萬個之前未知悉的傀儡戶口，並採取即時行動及支持執法調查，

去年以情報主導作出的可疑交易報告數目按年大增3.19倍，被凍結或充公的犯罪得益增加1.13倍。與國際經驗一致，香港銀行提交了大部分的可疑交易報告，於2022年提交超過5.5萬份，佔總數的80%以上，為刑事調查提供及時且有助採取跟進的情報。

銀行業界將提高公眾對騙徒層出不窮的行騙手法的提防意識，並支持採用各種創新方法打擊詐騙活動，當中包括加強「防騙視伏器」，向客戶發出有關支付交易的警示；鼓勵更多銀行透過「反洗錢合規科技實驗室」(AMLab)應用數據分析，及其他創新方法以實時監察可疑帳戶；推出銀行間有關企業傀儡戶口的共享資訊平台，以及加強銀行對執法部門每日24小時持續運作的「止付機制」和調查工作的協助。