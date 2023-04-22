美75%人唔信加密幣　加國養老金避開投資

正當加密貨幣重拾升浪之際，市傳不少資金仍積極透過期貨ETF(交易所買賣基金)做淡比特幣(Bitcoin)，可見市場對幣圈的投資取態仍存分化，皮尤研究中心早前的調查亦顯示，75%受訪美國成年人覺得現時投資或使用加密貨幣的途徑不可靠，另有45%的受訪者直言，過去投資加密貨幣的戰績不似預期。已破產加密貨幣交易所FTX的股東之一、加拿大安大略省教師退休金(OTPP)乾脆避開投資加密貨幣，以策安全。

受累美國聯儲局多名官員「出口術」指要繼續加息，CryptoCompare數據顯示，比特幣周五跌近3%，每枚回落至約2.8萬美元。追蹤比特幣反向表現、資產規模有約1.49億美元的ProShares做空比特幣策略ETF(BITI)，今年迄今吸資1.18億美元，反觀同樣由ProShares推出、與比特幣掛鈎的期貨ETF，ProShares比特幣策略ETF(BITO)雖則規模達10億美元，惟今年來僅吸金8,900萬美元，金額遠比BITI為低。

分析認為，相關產品的資金流向，凸顯了市場對今年價格累升70%的比特幣有所擔憂；TIAA Bank全球市場總裁Chris Gaffney亦指，愈多投資者做淡幣圈，意味幣圈波動程度愈高。

另邊廂，FTX「爆煲」之後，資產規模達1,900億美元、為33萬名教師和學校工作人員提供養老金的OTPP，直言對加密貨幣「退避三舍」。OTPP當年入股FTX被視為大戶對幣圈信心增強的重要標誌，如今行政總裁Jo Taylor表示，「現時倉卒投資另一加密貨幣屬不明智決定。」他補充，正重點研究房地產市場的投資新機會，希望擴大對私人信貸的敞口。

●歐MiCA獲通過 全球首套

而在幣圈風波不斷之下，全球亦積極監管相關領域。最新歐洲議會通過《加密資產市場監管法》(MiCA)，成為全球第一套針對加密貨幣祭出的全面性監管法規，以協助保障投資者權益，議案共獲517張贊成票，38張反對票，有望明年正式成為法律，走在英、美兩國的前沿。

根據議案，加密貨幣平台需要告訴客戶有關平台運作的風險，出售新貨幣亦將會受監管，歐洲證券及市場管理局亦會獲得權力介入平台，監管範圍涵蓋比特幣、以太坊及非同質化代幣(NFT)等。

另外，歐盟將要求發行商在發行穩定幣時，須維持充足的儲備量，防範一旦出現大規模擠提的需求，同時規模較大的的穩定幣將有每日兩億歐元的交易限制。