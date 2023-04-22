m18講場：馬雲獲港大聘任榮譽教授
2023年04月22日 05:00
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馬雲
周遊列國一年多，啱啱先喺上月返內地嘅阿里巴巴(09988)創始人馬雲又有新動向，究竟有咩搞作呢？原來被香港大學經管學院聘請為榮譽教授，任期3年，直至2026年3月底止。有知情人士同絲絲講，馬雲會專注喺金融、農業和創業創新方面嘅研究，不過呢就未有公開講座或演講嘅計劃。哎吔！咁港大經管嘅同學仔咪難以一睹馬教授嘅風采囉！
相信好多人都聽過馬雲點樣創立阿里，但係原來馬雲喺發迹前曾經從事過春風化雨嘅教育工作，接受過4年師範教育後，曾經喺大學擔任6年教師。知情人士重話馬雲對校園充滿感情，亦對教育充滿熱情，一直都樂意同年輕人分享創業經驗，今次係事隔30年再重返校園，重話佢會繼續喺教育同企業創新等領域上進行思考同研究。
唔講唔知，早喺2018年港大已向馬雲頒授名譽社會科學博士，原來雙方早已結緣。依家講馬雲喺港大未來3年會帶嚟咩新衝擊同新發現都仲係言之尚早，不過阿里嘅數字技術同智能骨幹業務阿里雲，早幾日就夥拍港大經管學院一同推出雲計算學分課程，配合依家市場大熱雲端技術話題，一齊去探索「雲上商業世界」，培育更多頂尖科創人才。