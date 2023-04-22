m18講場：馬雲獲港大聘任榮譽教授

相信好多人都聽過馬雲點樣創立阿里，但係原來馬雲喺發迹前曾經從事過春風化雨嘅教育工作，接受過4年師範教育後，曾經喺大學擔任6年教師。知情人士重話馬雲對校園充滿感情，亦對教育充滿熱情，一直都樂意同年輕人分享創業經驗，今次係事隔30年再重返校園，重話佢會繼續喺教育同企業創新等領域上進行思考同研究。

唔講唔知，早喺2018年港大已向馬雲頒授名譽社會科學博士，原來雙方早已結緣。依家講馬雲喺港大未來3年會帶嚟咩新衝擊同新發現都仲係言之尚早，不過阿里嘅數字技術同智能骨幹業務阿里雲，早幾日就夥拍港大經管學院一同推出雲計算學分課程，配合依家市場大熱雲端技術話題，一齊去探索「雲上商業世界」，培育更多頂尖科創人才。