內地車企競爭白熱化　福特冀重塑品牌「站穩陣腳」

開創「流水式生產」的現代汽車工業鼻祖——福特汽車，也對中國汽車產業的實力示警，直言必須重塑品牌才能在內地站穩陣腳。不過，資本市場卻不買帳，被福特舵手點名讚好的內地電動車新勢力，面對市場競爭白熱化，股價周五繼續插水。

受競爭激烈及疫情打擊的福特在華銷量自2017年開始萎縮，尋求扭轉銷售頹勢的福特中國更在今年初換帥。法利謂，電動車市場已「過度擁擠」，就連內地國企車廠開始推出電動車品牌，相信品牌競爭的分野在於技術及服務，自言福特需要重新思考集團在華定位，但他沒有透露重塑品牌計劃細節。

至於頻頻發動減價戰導致季績滑鐵盧的特斯拉(Tesla)，其行政總裁馬斯克揚言繼續降價推高銷量後，該企周五卻調整高端車型在美國的售價，當中Model S與Model X的價格分別調升2至3%，至8.749萬美元及9.749萬美元。法國車企雷諾批評特斯拉的過去幾輪的減價行動將會導致惡性競爭，表明無意大幅下調售價。