埃利安警告：經濟正陷入三難困局

安聯首席經濟顧問埃利安在接受外媒訪問時剖析經濟狀況，指信貸緊縮正威脅美國經濟，利率高企加劇「金融事故」的風險，商業物業市場正面對關鍵時刻。

他指，美國聯儲局在解決通脹問題上起步較遲，因而被迫實行一系列高度集中的加息，這樣不但極為縮小軟着陸的路徑，而且增加經濟衰退及金融事故的風險。

他指，經濟正在經歷一個三難困境，而不是一般的兩難局面，聯儲局面對着艱難的政策挑戰，其一系列分析、預測、行動和溝通上的錯誤，使挑戰更加嚴峻，他又懷疑通脹將比許多人預期更為棘手。

雖然最近的銀行業動盪似乎有所緩和，但銀行業不穩導致信貸緊縮的擔憂似乎已經根深柢固，摩根士丹利指緊縮已經開始。不過埃利安認為，對於銀行體系正在發生的事情，緊縮一詞太過強烈。

他指，由於存款流失和存在資本壓力，一些銀行將需要減少貸款帳目，因而增加經濟放緩的可能性。不過他表示，這樣本身不太可能令經濟墮入衰退，只有聯儲局犯下更多失誤及/或有外部衝擊才會發生。

在商業物業市場方面，埃利安警告，當前利率上升的環境可能會為陷困的行業帶來麻煩，並料約1萬億美元的商業房地產資產需要再融資。