美前財長薩默斯：美元未喪失儲備貨幣地位

外媒報道，美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)駁斥美元正在迅速失去其在全球經濟主導地位的猜測，並質疑人民幣作為儲備貨幣的吸引力。

薩默斯周五(21日)向外媒表示，即使實施資本管制，仍有大量資金從內地快速流出，問題是其他國家是否願意投入資金持有人民幣。

國際貨幣基金(IMF)在三周前更新全球外匯持有量數據，截至去年12月底，美元的外匯佔比已降至58%，是1995年以來最低水平。

此外，根據避險基金Eurizon SLJ Capital共同創辦人兼分析師Stephen Jen的計算，發現去年美元佔比下降速度是過去20年平均速度的10倍。不過，薩默斯認為就算減持美元，資金也沒有其他出路。

薩默斯指，如果美元失去地位，將會是因為美國在世界上不再受尊重和強大，並且已經累積一系列無法償還的債務。他敦促美國政府將重點放在支持財政，並強化美國相對於中國的吸引力。

談到與中國的競爭，薩默斯對現任財長耶倫(Janet Yellen)本周發表的看法。表示支持。