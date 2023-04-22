【錢夫人巡舖】港息偏弱　美元定存息4.9厘　要小心賺息蝕匯？

香港銀行體系結餘周三(19日)跌穿500億港元，創2008年金融海嘯以來新低；不過，近日香港銀行同業拆息(Hibor)僅輕微回升，遠遠未及上月高位。港美息差不斷擴大的情況下，好「息」一族暢美元做定存有無着數？又有甚麼要注意？等錢夫人話你知。

觀乎各行美元定存利厘，富邦銀行則跑贏全港，敍造3個月、6個月及12個月美元定存均有4.9厘，個人客戶經該行Fubon+手機應用程式(App)開納，起存額為3萬美元。即以3萬美元(約23.4萬港元)做12個月定存，一年後可有1,470美元(約1.14萬港元)袋袋平安。

上海商業銀行的門檻則較低，起存額僅為新資金1萬美元，3個月至12個月定存則有4.45厘，需於分行辦理；該行慧通理財客戶則可獲額外0.1厘的優惠，即4.55厘。

三大發鈔行美元12個月長息均達4厘，滙豐要為該行尚玉及卓越理財客戶，使用新資金、起存額2,000美元；渣打銀行客戶則要使用網上/手機銀行，最低存款額同為新資金2,000美元；中銀香港的起存額則降至1,000美元。

恒生銀行就為慶祝該行成立90周年，推出特惠儲蓄年利率，由即日起至2023年4月30日，特選客戶需存入1萬美元或以上新資金，並維持結餘：第一階段(2023年5月1日至31日)為2.9厘、第二階段(2023年6月1日至30日)為6.9厘。若錢夫人在月底前存入1萬美元，7月1日則可有約81.67美元利息，即2個月存息利率為4.9厘。

留意兌換時機 小心賺息蝕匯

值得留意的是，話雖港元與美元掛鈎，不過在聯繫匯率制度下，港元匯率按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動，同時銀行在兌換美元亦有不同的匯率及手續費；所以各位做外幣定存前，要做好匯率計算，小心賺息蝕匯！

簡單上個數學堂，即是錢夫人若用10萬港元，以7.85的水平兌換美元，則可兌約1.27萬美元，做4.9厘的一年期定存，12個月後利息加本金為1.33萬美元；若屆時港匯觸及7.75的強方兌換保證，換回港元時僅有10.35萬港元。在該極端情況下，「4.9厘的美元定存」實際只有3.56厘水平，所以大家要注意兌換時機！