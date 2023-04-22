「老債王」格羅斯撈底地區銀行股　等大型銀行溢價收購

外媒報道，太平洋投資管理前投資總監、「老債王」格羅斯(Bill Gross)在周五(21日)發布的投資展望中表示，買入包括Western Alliance Bancorp、Synovus Financial Corp.和西太平洋合眾銀行(PacWest Bancorp)在內的股票，以及SPDR S&P Regional Banking ETF。

繼3月初發生一連串銀行倒閉事件後，小型銀行股暴跌，交易價格較其淨資產價值折讓約60%。2019年從資產管理行業退休的格羅斯表示，這與約10%的股本回報率一起提供了「誘人的長期投資」。

格羅斯指，一直向自己和朋友表示，希望能開一家銀行，有一個即使在保守經營的情況下也能賺錢的牌照。如果發生經濟衰退，地區性銀行將面臨周期性問題，但他長期以來擁有一家銀行的願望現在可以透過公開市場實現。他又指，規模較小的地區性銀行可能會被規模較大的銀行以高於當前價格的溢價吞併。

他指，最近銀行業動盪只是幾十年寬鬆貨幣政策、「激進」金融創新，以及打救財赤的後果的一個例子。

他表示，美國和全球經濟對廉價信貸如此上癮，以至通脹要重回美國聯儲局2%的目標極其困難。因此，投資者應該持有通脹保值債券，而不是美國國債，因為預計消費物價每年將上漲3%以上。