致富智庫：賺錢秘訣有得學？傳奇富豪贈你七招

「有錢人和你想的不一樣」，相信很多人都聽過這句說話。誠然，思維方式、行為舉措決定了你的財富命運。要像一眾富豪般家財萬貫，究竟有何秘訣呢？

現已年過60歲、房地產投資管理公司Cardone Capital行政總裁Grant Cardone，為一名在美國白手興家的百萬富翁及作家，曾經與馬斯克及巴菲特共同入選全球前十大企業家。他早在21歲就經歷了破產，更曾濫用藥物，其後洗心革面，經過多年努力，最終成為富豪。這位傳奇人物創辦了18家公司，持有12,000間公寓物業。這些年來他不時出書分享致富之道，披露了7個富人賺錢心法，值得大家參考。

【1. 儲錢再分散投資】

投資界有句著名的諺語：「不要把所有雞蛋放在一個籃子裏」，意思就是投資者要懂得分散風險。分散的投資組合是將資金細分在各種商品及標的，藉着不同項目的虧損和獲利互相平衡，以降低風險。

但事實是，大多數富人最初只會全力投資在單一項目，「扑中」並賺取到第一桶金後，才會將資金分散至不同範疇。舉例說，億萬富豪兼企業家馬斯克(Elon Musk)出售他創建的第一家公司Zip2後，將所賺取的2,200萬美元，全部押注在下一項業務，即PayPal的前身「X.com」之上。X.com與PayPal合併後，馬斯克從PayPal賣給eBay的交易中賺取了1.8億美元，此筆資金支持了他去投資特斯拉、SpaceX和其他企業。

【2. 借貸用作錢搵錢】

有些人為了購買名牌服裝等奢侈品而借錢，甚至令自己負債纍纍，欠下大筆卡數，收入只夠償還利息，遑論累積財富。對於有錢人而言，他們對支付利息的概念很清晰，絕不會因為消費而去支付利息，但就會借錢投資做生意，所得利潤足以支付利息有餘，藉此創富。

Cardone坦言，自己從來沒有欠交信用卡的利息，甚至連買樓都沒有做按揭，是一炮過「Full Pay」。他指出，創業的先決條件是要籌集足夠資金，可是單靠個人積蓄較難達成，Cardone認為在某些情況下，借貸創業是可以讓創業者盡早獲得回報，助你賺取更多金錢。

【3. 致富不一定買樓】

很多港人從小就被灌輸「磚頭保值」的概念，認為樓價不如炒股大起大落，買樓是賺取「第一桶金」的最穩當投資。作為地產大亨的Cardone提醒，儘管不少人的夢想就是擁有自己的居所，惟創造財富的第一步，不一定是擁有房屋，而且買樓的回報與其他投資也不能相比。然而，藉着投資房地產穩袋被動收入，卻是財富增值的好方法。他認為有閒錢買樓收租，是可以考慮的投資之一，但是涉及的銀碼大，償還年期長，在入市前務必先考慮流動性問題。

【4. 批量購買慳時間】

「時間就日金錢」，對於「秒秒幾十萬上落」的生意人，慳到時間就等於賺到錢。購物其實是件頗浪費時間的事，尤其是網購，面對琳瑯滿目的商品，各個網站價格不同，需要仔細對比，所花的時間其實可以做更有意義的事。富人們普遍都會在每次購物時批量購入物品，大量購買的價格更優惠，也能夠節省時間，而且批量購買的物品包裝少得多，更加環保。以家庭來看，家用和清潔用品、米、沐浴用品、罐頭食品等都適合批量購買。企業的操作也一樣，一般公司都會大批購入物資或設備，可享有較優惠的價格，亦毋須多花人力經常進行採購。

【5. 投入時間建人脈】

經營人脈是在職場上很重要的事，人們不會信賴及投資於一個不認識的人，只有對你了解，才會予以信任。就好像Cardone，投資於他的人全部都是認識的，而自己手持的大部分物業都是由熟人介紹而買入，全因為他建立了良好的關係。人脈投資是世界最有力的投資，它可以為你帶來更好的機會，助你更快地擴大利潤。因此，投入時間和資源來建立和維持正確的人脈是必須的。

【6. 不自滿專注未來】

Cardone與一位曾經跟世界上一些富豪共事過的朋友交談，問及富人的共通點時，他的朋友說：「這些富人無一對已經完成的事情感到自滿，而是會專注於接下來可以完成的事情」。從這句話可見，有錢人永遠不會滿足於他們現有的成就，他們相信未來總能夠成就更多。這種思維使他們能夠深入思考未來的商業理念、發明、投資和其他財富增值的方案。

【7. 不會浪費時間】

時間是公平的，你財富有多與少，每一個人一天都有只24小時。富人更加懂得善用時間，明白時間是唯一真正稀缺的資源，即使再富有也不能獲得更多。因此，富人無論是投資組合、甚或放棄業務等每一個決定的小細節，都會考慮到怎樣才可最有效地利用時間，思考如何將工作有效地委託給優秀的員工，以金錢換取他人的時間。