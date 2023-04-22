Tesla狂減價　汽車行業瀕死火　美經濟恐現不祥之兆

外媒報道，電動車廠特斯拉(Tesla)利潤減少以及美國汽車行業出現普遍疲軟的迹象，美國經濟前景恐有不祥之兆。

最近幾個月，Tesla一再減價出貨。汽車貸款巨頭Ally Financial Inc.第一季的利潤受挫，原因是減少貸款並為違約預留資金，經銷商AutoNation Inc.和Lithia Motors Inc.銷售的汽車、卡車和SUV也減少。更重要的是，汽車貸款拖欠率正在上升。

當消費者不願購買大型商品時，汽車公司通常在經濟低迷時期舉步維艱。不過是次情況可能更差，因為企業和消費者正努力應對頑固的高通脹和更高的借貸成本。

汽車股本周暴跌，尤其是汽車製造商、零售商和零部件供應商。New Street Research分析師、長期看好Tesla的Pierre Ferragu周四(20日)表示，經濟衰退情景已經上演，預計本季Tesla的利潤率將進一步下降，並指出中國汽車需求急降以及全球經濟疲軟迹象。

疫情導致汽車需求波動。在疫情爆發初初期和相關生產停工後，汽車價格在嚴重的供應緊張中飆升。即使車廠逐漸重新開工，這些公司也面臨嚴重的供應鏈延誤和短缺，導致汽車價格進一步上漲，並加劇整個經濟體的通脹。此外，美國聯儲局加息行動使本已昂貴的汽車貸款變得更昂貴，並開始對需求造成壓力。

Brandywine Global Investment Management投資組合經理Bill Zox表示，經濟可能會在今年稍後陷入衰退，但他建議監測勞工市場以獲得更明確信號。