Lyft新CEO上任幾日即開刀　據報計劃裁員1200人慳成本

外媒引述知情人士透露，被視為Uber主要競爭對手之一的美國召車應用程式(App)公司Lyft計劃在新一輪裁員中，裁減1,200人或更多人手，以降低成本。消息傳出後，Lyft股價周五(21日)上漲約6%。

知情人士稱，最新的裁員行動可能會令公司逾4,000名員工中，有30%或以上受影響，公司原計劃在下周的董事會會議後宣布這一項舉措。知情人士指，此次削減人手可能有助於Lyft降低50%成本。Lyft本身不將旗下司機視作員工。

此舉在新任行政總裁正式接掌數日後出現，公司之前一輪裁員是在去年底，當時裁員約700人。Lyft新任行政總裁David Risher在備忘錄中向員工表示，公司需要降低成本，以提供價格合理的乘車服務，為司機帶來可觀收入，並實現盈利增長，公司需要縮小規模並把組織方式重組。不過，備忘錄沒有具體說明裁員規模。

Lyft股價在過去12個月下跌69%，以科技股為主的納指下跌約8%。Uber股價同期下跌約3%。Lyft計劃於5月4日公布3月季度業績。

Lyft一直努力追趕競爭對手Uber，Uber在疫情期間得到市場份額及司機。業務方面，Lyft決定不將外部運輸業務多元化，並將業務限制在北美，Uber的送餐業務和全球業務為其提供推動力。美國在疫情後重新開放，不過Lyft在推出獎金和新功能吸引司機方面進展較慢。