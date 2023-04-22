舵手去年薪酬暴增至逾17億　Alphabet照大裁員

外媒報道，近期美國科企為減省成本而進行大規模裁員，高官薪酬自然成為敏感話題，其中Google母公司Alphabet行政總裁Sundar Pichai去年薪酬因股票獎勵制度而飆升至2.26億美元(約17.62億港元)，與前年相比暴增近35倍，然而公司仍大手裁員。

Pichai的股票獎勵是三年一次，根據公司周五(21日)提交的一份文件，他去年薪酬中的股票獎勵部分總計2.18億美元，他2021年無獎勵時的年薪為630萬美元。他在2019年時也獲得股票獎勵，總共得到2.81億美元的極高報酬。

其在2022年的薪酬待遇遠高於Alphabet其他高管。谷歌知識及訊息高級副總裁Prabhakar Raghavan和商務總監Philipp Schindler的收入均約3,700萬美元。財務總監Ruth Porat的薪酬為2,450萬美元。

不過在1月份，Alphabet開始裁員約12,000人，佔其全球員工總數的6%，之前該公司已採取數月的其他措施來減少支出。監管文件顯示，2022年Alphabet員工的總薪酬中位數為 279,802美元，但Pichai獲得的金額是該數的808倍。文件又顯示，作為薪酬方案的一部分，Alphabet為Pichai的人身安全支付594萬美元。

科企不時進行大裁員，若高管仍獲巨額報酬，勢必引起其他員工不滿，蘋果公司行政總裁庫克在過去2年內每年賺1億美元，引發眾怒，公司因而決定削減其2023年的薪酬。