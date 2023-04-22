鄺紫珊：美股龍頭企業盈利下半年看俏　宜趁機布局

隨着進入美國財報季度，市場持觀望態度及更注視消息面。從基本面來看，美國經濟仍具支撐力度，預期美股龍頭企業盈利可望在今年下半年恢復增長，可趁機布局掌握長線機會。

有研究機構的數據顯示，市場預期2023年第一季的標普500企業盈利有機會下調6.5%，即出現大幅度調整，這相信是2020年第二季以來最大下修幅度，且為連續兩季的盈利衰退。故此2023全年盈利預測將僅輕微增長0.9%。

在經濟有下行壓力及市場不確定性的環境下，屬於有穩定增長、具現金流、資產負債表穩健及有高度流動性的優質企業可有望較受市場注視，至於基礎建設及公用事業產業等也可以作為較具防禦性的資產配置。

美股第一季標普500科技類股的年度盈利預估將下調一成半，自2022年第三季以來出現盈利連續三季的負增長。另外自今年以來，科技股已累積一定升幅，屬於估值較高或欠缺基本因素支持的企業很可能面對較大調整壓力。

從長線而言，當市場逐漸消化市場的不確定因素，及盈利預測經過調整後，加上去庫存化可於上半年完成，科技股有望迎來新一波上升勢頭，可趁調整時逢低布局相關投資。

就美國硅谷銀行(SVB)宣告破產倒閉，為了避免危機再擴散，美國聯邦存款保險公司及財政部緊急宣布保障存戶存款，及推出銀行定期融資計劃等一連串緊急措施，以穩定存戶及市場信心，金融市場恐慌情緒並未擴散，也恢復投資者信心。

雖然市場預期聯儲局加息已到尾聲，但由於通脹走勢仍有待確認，故也不能排除3月危機衍生的措施會帶來硬着陸的風險；加上經濟數據仍有不確定性，以及進入財報季度，預期美股短線仍會持續震盪。由於預視下半年聯儲局將暫停加息，建議可利用第二季的震盪調整格局分批布局，以掌握未來長線升勢。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊