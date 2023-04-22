郭家耀：神州控股聚焦大數據戰略　值得中長線配置

截至2022年12月底止年度，集團營收為177.5億元人民幣(下同)，按年增長4%。其中，大數據產品及方案收入24.39億元，按年增長26%，其收入佔比為14%(2021年同期為11%)。大數據產品毛利率高達90%，按年提升7個百分點。

集團近年持續加大對於大數據產品及方案業務的研發投入力度，因大數據產品及方案業務是集團戰略方向和業務增長的核心驅動力。期內，扣除研發費用後，大數據產品及方案分部淨利潤為4.89億元，按年增長40%。大數據產品及方案業務表現理想，為集團未來的數字化發展奠定良好基礎。

期內，集團在手訂單充足，已簽未銷65.58億元，按年增長5%。除稅前溢利5.01億元，歸屬母公司溢利3.1億元，為集團業務長期、可持續發展打下堅實基礎。此外，集團在政府、金融、供應鏈等領域持續耕耘20多年，累計服務10多個中央部委、300多個城市、100多萬家行業客戶，包括眾多世界500強跨國公司、知名央企、國企和政府客戶；擁有上游300多家國內外頂尖廠商資源，下游3萬多家渠道合作夥伴。廣泛的客戶基礎，同樣為集團奠定大數據場景優勢。

集團在數字經濟領域的技術在行內保持領先優勢，且獲得市場高度認可。據中國科學院《互聯網周刊》、德本諮詢、eNET研究院聯合發布的年度榜單顯示，公司位列2022數字孿生解決方案提供商TOP 50排行榜第1名、2022未來銀行科技服務商TOP 100排行榜第1名。根據工信部賽迪研究院和IDC 2022年發布的報告，集團在中國銀行業IT解決方案市場繼續保持排名前3名。集團的核心業務解決方案、渠道管理解決方案、開放銀行解決方案等三大優勢業務領域則蟬聯第1名。可見集團在大數據應用場景具備領先地位和在行業內具一定影響力。

根據國家工信安全發展研究中心數據，2021年內地數據要素行業市場規模為815億元，預計到2025年將達1,749億元左右，2020至2025年CAGR(複合年均增長率)為26.26%。內地龐大的數據資源與蓬勃發展的數據產業，將帶來數字經濟未來幾年井噴式發展，也為集團加速大數據戰略帶來重大發展機遇。集團持續優化業務結構，聚焦大數據戰略，股份值得中長線配置。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)