陳鳳珠：越秀系逆市下業績不俗　前景看高一線

2022年內地因疫情防控導致經濟活動受影響，出行及消費減少，同時內房因違約風險及需求疲弱而影響銷情。在經營環境艱巨下，越秀系於本港上市的企業仍然交出不俗的成績表，部分企業更能錄得盈利增長，足以突顯其競爭優勢。

越秀地產為去年少數仍能錄得銷售增長的房企之一，相信其市場份額將會提升，截至去年底，越秀地產的總土地儲備達到2,845萬方米，其中約半位於大灣區，預期去年獲得的新土地將擁有更高利潤率，並將於未來反映。今年內地推出多項樓市扶持政策，料內房銷情將會回穩，相信越秀地產的項目將給予買家更多信心，故對前景感樂觀。

日前越秀地產建議按100供30基準供股，認購價為每股9港元，集資淨額約83億港元，將用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市的進一步投資，同時用作營運資金。今次集資主要用作未來發展之用，相信長遠將為公司帶來效益。

至於越秀服務(6626)去年收入按年增長29.6%至24.9億元，毛利率按年收窄7.7個百分點至27.3%，純利按年上升15.7%至4.2億元。期內非商業物業管理及增值服務收入按年上升36.2%至19.4億元，佔比達到78%，而商業物業管理及營運服務收入按年增加10.5%至5.5億元。

公司近年未有進行大規模收購，由於物管行業的估值已回落至接近合理水平，因此會等待合適的併購機會。越秀服務去年新簽約項目約84個，新增合約建築面積為1,310萬方米，並首次進入天津、昆明、福州、南寧、麗江等新城市，去年公司總在管面積按年增長33%至5,170萬方米，合約管理面積按年上升20.9%至7,060萬方米，形成以大灣區為核心，華東、華中、北方及西部為支撐的全國化布局。而公司上市3年內在管面積達到1億方米的目標未變，但公司不會盲目擴張，且看重併購項目的可持續盈利能力，與現有業務的重叠度，以產生協同效應。

由於公司的業務九成以上位於一、二線城市，相信隨着內地經濟回穩，公司的盈利增長有望加快。公司以穩健步伐擴張規模，更能增加防守性，料越秀服務的前景亮麗。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票）