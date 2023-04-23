陳樂怡：貓眼娛樂及IMAX中國值得關注

內地自2022年第四季調整防疫政策，積壓需求釋放以及生產活動修復，帶動2023年初經濟明顯反彈。惟隨着進入經濟重啟第二階段，消費成為經濟主要發力點，但消費意願及收入預期改善幅度不大，年輕人失業惡化，牽制經濟復甦。本月召開的人行首季貨幣政策會議顯示，穩增長政策意願不強，市場觀望五一黃金周表現及政治局會議。港股維持上落市格局，上方阻力見於3月高位21,005點。

海外市場方面，美國通脹回落，就業及樓市指標回軟，美國經濟無疑正在降溫，但相信不足以令聯儲局在暫停加息後立刻轉向減息。連帶近期聯儲局官員口吻趨向鷹派，預計暫停加息後，利率仍會維持在高位一段時間。更何況油組減產，令通脹形勢更加複雜，有機會拖慢通脹回落速度，甚至需要繼續加息。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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