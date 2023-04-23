曜熊理財：內地經濟整體有望好轉　中國基金重回升軌

英國消費物價指數(CPI)由1月份的10.1%，升至2月份的10.4%，高於預期。另一邊廂，美國國債收益率飆升，令美股承壓。2年期美國國債收益率接近4.3%，市場估計美國聯儲局在5月3日開會時將至少再加息一次。

企業財報仍是市場關注焦點。摩根士丹利公布的業績好於預期，但第一季度總存款3,475.2億美元，低於預期。在上個月有銀行倒閉導致銀行業動盪不安之後，投資者一直密切關注大型銀行的業績。

美國經濟衰退的風險仍未解除，美國消費者的總支出增長在去年有所放緩，這可能是經濟放緩的前兆。消費者在使用現金時更加謹慎，投資美國基金策略上應保持謹慎和防禦，遠離美國地域的銀行。

隨着取消隔離防控政策，各項穩增長、穩就業、穩物價政策舉措發生作用，積極因素累積增多，中國經濟企穩回升。中國第一季國內生產總值(GDP)按年增長4.5%，增速比上年第四季提高1.6個百分點；按月增長2.2%。

今年以來，世界銀行等多個國際機構上調中國經濟增長預期。中國經濟呈現出積極勢頭，為全球增長注入有益增量。今年第二季度經濟增速可能比第一季度明顯加快；隨着基數升高，第三、四季度增速會有所回落。但總體看，中國經濟運行有望好轉，中國基金已逐漸重回上升軌道。

曜熊理財策略董事馬煒喬