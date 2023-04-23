傳奇災難預言家：要為美國樓價及股市大跌作好準備

曾準確「批中」3次股市泡沫的華爾街傳奇投資者，GMO資產管理聯席創辦人Jeremy Grantham再度響警，提醒投資者要為後續的動盪作好準備，包括美國樓價大跌、更多的銀行出事，以及標普500指數可能暴跌超過5成等「大風浪」。

外媒引述Grantham表示，相對家庭收入，美國樓價目前已顯得高不可攀，按揭利率上升，亦削弱了市民的置業能力。一旦樓價回落，而業主們意識到所持物業價值愈來愈低，就會開始減少支出，繼而拖慢經濟增長。他指出，這情況會醞釀一段時間，而不會瞬間爆發，惟籠罩房地產的陰影會持續很長時間，相比股市更加危險。他認為樓市不會出現崩盤式下跌，但預期將會回落至更能夠負擔的水平。

對於硅谷銀行及Signature Bank等銀行倒閉掀起的市場動盪，Grantham認為確實衝擊了金融市場，並牽動市場對信貸緊縮的憂慮。因此，他呼籲固定收益投資者需要特別小心，持續動盪的銀行業，可能威脅到仍然吸引的債券回報率。

Grantham去年1月曾對股票、債券及房地產發出警號，指接近零的超低利率，引發資產價格暴漲。如今聯儲局為了打擊通脹而啟動了激進加息行動，將利率上調至5%左右，造成貸款、信用卡及其他債務成本飆升。而美股亦會受到衝擊，Grantham預期標指可能由目前約4,100點水平下跌27%至52%，可能會在3,000點左右見底，而最壞情況下，或會回落至2,000點。