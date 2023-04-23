陳政深：長飛光纖光纜見回吐　宜睇位收集

港股上周轉弱，恒指跌逾300點，本月升幅已全部蒸發。正如筆者3月時提及，儘管歷史數據利好4月，過去5年的4月份，恒指有4年上升，但大市難敵資金，港股動能明顯不足，金管局持續在市場上承接港元沽盤，儘管局方表示，資金離開港元不等同離開金融市場，但事實勝於雄辯，恒指每屆高位均見沽壓，反映市場信心疲弱。近日大型科技股有轉弱迹象，如非傳統舊經濟股份持穩，恒指早已失守20,000點。

市場早前憧憬各經濟環節復常，包括房地產，然而參考外媒數據，高收益中資美元債指數已回吐至今年1月3日以來最低水平，年初至今11%的升幅蒸發殆盡，意味市場對內房現金情況的樂觀情緒，或再次轉向。

在此情況下，可以預見，恒指每次反彈，都是中期的逃生門。技術上，恒指再次失守主要平均線，或意味已啟動向下突破。

長飛光纖去年盈利增長65%，至11.7億元人民幣，毛利率亦見提升4個百分點，至23.5%，反映光纖市場日漸回暖，對業務之利好已逐步反映在業績當中。此外，公司亦大力拓展海外業務，其海外業務收入保持高速增長，佔整體收入比例升至33.6%，按年提高1.2個百分點。

近日中資電訊股走俏，亦帶動電訊設備股走勢，長飛光纖自年初至今一直處於上升通道，近日見向上突破，升穿17.4港元的阻力位，現價略為回吐，趁機收集，可上望前高位21元，穿50天線止蝕。

艾德金融聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)