【星期一‧炒啲乜】五窮月將至　港股可否不窮？

港股轉眼間又踏入4月份最後一周，即將步入傳統的五窮月，不過恒生指數上周下跌1.78%，險守兩萬關，跟250天牛熊分界線尚有333點距離，且看今周能否力保不失。

展望本周，日本央行新任行長植田和男將於周四(27至28日)主持其就任以來的首次政策會議，勢必引來市場注目，日股及日圓走勢值得關注。此外，投資者仍要繼續留意美國最新公布的經濟數據，如周四公布的個人消費及申領失業救濟人數，以揣測聯儲局未來加息路徑。

港股4月至今，走勢仍是升升跌跌，甚為考驗股民耐性，投資者不妨參考各專家對金融市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。

1、【鄺紫珊：美股龍頭企業盈利下半年看俏，宜趁機布局】

2、【郭家耀：神州控股聚焦大數據戰略，值得中長線配置】

3、【陳鳳珠：越秀系逆市下業績不俗，前景看高一線】

4、【陳樂怡：貓眼娛樂及IMAX中國值得關注】

5、【曜熊理財：內地經濟整體有望好轉，中國基金重回升軌】

6、【葉尚志：慎防港股反彈過後回吐壓力增】

7、【陳政深：長飛光纖光纜見回吐，宜睇位收集】