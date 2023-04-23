【星期一‧炒啲乜】五窮月將至 港股可否不窮？
2023年04月23日 10:00
東網電視更多新聞短片
港股轉眼間又踏入4月份最後一周，即將步入傳統的五窮月，不過恒生指數上周下跌1.78%，險守兩萬關，跟250天牛熊分界線尚有333點距離，且看今周能否力保不失。
展望本周，日本央行新任行長植田和男將於周四(27至28日)主持其就任以來的首次政策會議，勢必引來市場注目，日股及日圓走勢值得關注。此外，投資者仍要繼續留意美國最新公布的經濟數據，如周四公布的個人消費及申領失業救濟人數，以揣測聯儲局未來加息路徑。
不少公司季績陸續出爐，港交所(00388)將於周三(26日)公布季績，外媒分析料港交所首季盈利增長逾10%，該股上周五(21日)收報331.6港元，跌1.95%。至於其他大型企業，中海油(00883)、中石化(00386)、比亞迪(01211)亦於周四派成積表，中石油(00857)則將於周五公布季績。
港股4月至今，走勢仍是升升跌跌，甚為考驗股民耐性，投資者不妨參考各專家對金融市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。
1、【鄺紫珊：美股龍頭企業盈利下半年看俏，宜趁機布局】
2、【郭家耀：神州控股聚焦大數據戰略，值得中長線配置】
3、【陳鳳珠：越秀系逆市下業績不俗，前景看高一線】
4、【陳樂怡：貓眼娛樂及IMAX中國值得關注】
5、【曜熊理財：內地經濟整體有望好轉，中國基金重回升軌】
6、【葉尚志：慎防港股反彈過後回吐壓力增】
7、【陳政深：長飛光纖光纜見回吐，宜睇位收集】