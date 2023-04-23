中原料4月整體物業買賣登記宗數按月回落三成

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截止至4月19日，4月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄3,251宗，總值279.7億港元。估計全月錄6,000宗成交，涉及金額500億元，將較3月分別下跌30.2%及27.4%，但仍是2022年6月後，近10個月以來次高水平。

一手私人住宅方面，截止至4月19日一手暫錄761宗成交，涉及78.5億元；預計全月成交約1,300宗，涉及140億元，按月分別下跌27%及27.3%。反映3月期間發展商推售多個新盤，銷情理想，以致一手買賣企穩一千宗以上。4月份登記宗數暫時最高的新盤是屯門飛揚2期，暫錄175宗及8.55億元。第二位是元朗雨後，暫錄137宗及8.25億元。第三位是何文田瑜一第IB期，暫錄111宗及19.08億元。

二手私人住宅方面，截止至4月19日暫錄1,659宗成交，涉及153.9億元。預計全月約錄3,000宗成交，涉及260億元，將按月分別下跌33.1%及28%。估計4月份二手宗數將為2023年1月後的3個月新低。顯示有不少二手筍盤已被消化，加上一手新盤熱賣搶去市場焦點，導致二手買賣下調。