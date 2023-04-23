俄國富豪發戰爭財！過百人總身家一年暴漲43%

俄羅斯入侵烏克蘭，導致國家被西方制裁，經濟大受打擊。然而，有不少俄國人成功發戰爭財，過去的一年財富暴增。外媒引述《福布斯》俄羅斯富豪榜，共有110人上榜，按年增加22人，總財富由3,530億美元增至5,050億美元，增幅高達43%。

俄羅斯富豪身家上漲，主要受惠於石油及金屬等天然資源漲價。首富是肥料大王Andrey Melnichenko，估計其身家約252億美元，按年增加兩倍有多。Nornickel董事長Vladimir Potanin以237億美元身家排第二；去年首富，鋼鐵公司NLMK董事長Vladimir Lisin的身家221億美元排第三。

其實上榜的俄羅斯億萬富翁本應再多5位，只是他們宣布放棄俄羅斯國籍，因此喪失上榜資格。該幾位富豪分別是DST Global的創始人Yuri Milner、Revolut創始人Nikolay Storonsky、自由金融公司創始人Timur Turlov、JetBrains公司聯合創始人Sergei Dmitriev及Valentin Kipyatkov