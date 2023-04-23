戰事影響續浮面　烏克蘭今年穀物出口恐削半

俄羅斯與烏克蘭兩大穀物出口國交戰，打擊全球穀物供給，戰爭造成烏克蘭肥料和勞工不足，分析師預測，烏克蘭今年的穀物收成可能較戰爭前減少50%。

烏克蘭向來是歐洲「糧倉」，盛產小麥等穀物。隨着俄烏戰事及黑海港口關閉的影響逐步深化，今年的穀物產量及出貨量可能大幅縮減，有分析員預期，由於農民減少種植，相比戰事爆發前，今年烏克蘭的穀物產量或減少50%。

所媒弰述農業分析公司Episode 3的共同創辦人Andrew Whitelaw表示，烏克蘭去年的小麥出口狀況仍然理想，不過今年由於農民減少穀物種植，產量可能減少20%。他指出，烏克蘭缺乏融資，肥料、燃料及勞工，玉米及小麥的種植面積又逐漸減少，加上國內穀物價格大跌，農民種植穀物的誘因降低，恐怕會加重穀物短缺的壓力。

根據聯合國糧農組織(FAO)數據顯示，由於燃料短缺，烏克蘭去年種植冬麥的土地面積，約有20%至30%今年夏季可能沒有收成。花旗北美首席商品研究部門主管Aakash Doshi預期，烏克蘭今年穀物收成和出口可能較戰前的水平大減5成。

Aakash Doshi指出，一旦穀物產量萎縮，出口量也定必下滑。該行表示，烏克蘭流失的產量需要其他國家來填補，包括俄羅斯，不過市場聚焦有出口餘裕的美國、加拿大、巴西和阿根廷等國家。