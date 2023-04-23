太古城大冧價？三房每呎叫價僅1.05萬　兩房6年蝕走

多項法院令及銀主物業透過拍賣放售。藍籌指標屋苑鰂魚涌太古城海景花園一個法院令無契套三房單位，開價970萬元拍賣，呎價僅約10,521元，同屋苑周末期間再錄一宗蝕讓。

黃開基拍賣行本周三推出約23項物業，上述雅蓮閣低層E室，實用面積約922方呎，不提供樓契，單位曾於兩年多前推拍，當時開價1,180萬元，現時低210萬元或約18%翻拍。個別銀行網上初步估值約1,609萬元，呎價約17,451元，新開價只是估值的約六成。

中原趙鴻運又指，同屋苑洞庭閣中高層C室兩房戶，實用面積約580方呎，兩房間隔，有裝修，累減276萬元，剛以874萬元售出，呎價約15,069元。原業主於2017年以930萬元購入自用，轉手帳蝕56萬元。

豐景園銀主盤叫328萬

上述拍賣會同場亦翻拍深井麗都花園2座連天台銀主戶，實用面積約657方呎，天台面積約453方呎，開拍價498萬元，呎價約7,580元，減價50萬元或約9%。現開價低網上估值約196萬元或約28%。

忠誠拍賣同日推拍約16項物業，包括屯門豐景園1座中層3室銀主盤，實用面積約395方呎，開價328萬元，呎價約8,304元。開價低估價約155萬元或約32%。

環亞物業拍賣下月初將推出大圍居屋海福花園2座低層E室銀主盤戶，實用面積約466方呎，未補價第二市場推拍價340萬元，呎價約7,296元。據房屋委員會紀錄，去年同屋苑一個中層實用面積約484方呎單位，未補價售488萬元，呎價約10,083元。