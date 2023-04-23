屯門私樓屋苑高層每呎售8703元　高位冧價17%

屯門私樓屋苑「9千有找」。海翠花園一個高層單位，每方呎價約8,703元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

中原袁顯岸表示，紅磡黃埔花園本周末錄得約兩宗成交，屋苑12期2座低層C室，實用面積約729方呎，套三房間隔，議價後以1,090萬元成交，呎價約14,952元。

－－－－－－

新界區

●置安居蘇永耀稱，屯門海翠花園6座高層D室，實用面積約609方呎，成交價530萬元，呎價約8,703元，原業主於1988年以一手以58.5萬元購入，持貨約35年帳面471.5萬元，帳面升值約8倍。同座中層同室單位2018年曾售近637萬元，樓價回落約17%。

●祥益黃慶德透露，屯門豐景園4座中層5室，實用面積約341方呎，兩房間隔，區內客見單位有裝修，遠眺海景，原業主有意換樓，減價10萬元，以440萬元購入自住，呎價約12,903元。

●中原伍耀祖指，天水圍居屋4月累錄約20宗買賣，其中，天盛苑D座高層5室，實用面積約530方呎，未補價第二市場以413萬元沽出，呎價約7,792元，原業主於2002年11月以58萬元居二市場價一手買入，帳面獲利355萬元，期內升值約6.1倍。

●美聯張瑋津表示，元朗尚悅．嶺2座低層J室，實用面積約282方呎，一房設計，新買家轉租為買，斥資368萬元購入，呎價約13,050元，原業主於2019年以434.6萬元購入，帳面蝕約66.6萬元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦豐苑E座低層1室，實用面積約647方呎，三房間隔，放盤長達一年，未補價第二市場叫價一直堅持490萬元，最終獲買家以485萬元承接，呎價約7,496元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山曉峯灣畔4月暫錄約兩宗賣，屋苑4座高層G室，實用面積約474方呎，兩房間隔，開價約720萬元，議價後以715萬元易手，呎價約15,084元，新買家為用家。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山雅濤居2座中層E室，實用面積約483方呎，兩房間隔，原先叫價680萬元，放盤兩個月，最終象徵式減價10萬元，以670萬元成交，減幅僅約1.5%，呎價約13,872元。

●利嘉閣鄧達榮指，將軍澳新都城3期都會豪庭3座高層B室，實用面積約406方呎，兩房間隔，以706萬元易手，呎價約17,389元，原業主2018年以約696萬元購入，持貨約5年帳面獲利約10萬元。

－－－－－－