新盤周末共售40伙 傳大埔項目兩日收票4千張
2023年04月23日 21:27
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一手市場於周六及周日(22及23日)未有大型銷售活動之下，錄得約40宗成交，較上周同期約96宗下跌近六成。正值收票階段的大埔白石角樓盤，市傳於兩日內已接獲近4,000張入票，發展商預告短期內加推。
●大埔白石角University Hill暫錄近4000張入票
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill，自剛過去周四對公眾開放示範單位後，參觀人潮絡繹不絕。新地代理總經理胡致遠表示，項目至今(23日)已累計錄得逾1.3萬個參觀人次，市場反應熱烈，除了兩房及三房之外，項目亦接獲不少有關一房及兩房連儲物房單位的查詢，故有機會於短期內加推相關單位，以滿足市場需求。市場消息指，該盤兩日內已接獲近4,000張入票，按首兩張價單共184伙計，超額認購約20倍。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期兩日共售5伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，過去兩日共錄5宗成交，成交價由450.95萬至714.14萬元，套現2,682.67萬元。其中，D座1樓8室為實用面積432方呎的兩房連儲物室戶，成交價596.59萬元，呎價約13,810元。
●將軍澳天晉IIIA獨立屋售4,821萬元
新鴻基地產(00016)旗下將軍澳天晉IIIA，周日(23日)透過招標以4,821.85萬元售出1座獨立屋。上述為H5獨立屋，實用面積1,594方呎，共設三間睡間，呎價為30,250元。該洋房地下為廚房及客飯廳，外連929方呎花園，1樓為其中兩個睡房及家庭廳，2樓為主人睡房，並連218方呎平台，另設天台及通往停車場的地庫。資料顯示，該盤由5座洋房及955伙分層單位組成，5座洋房已悉數售罄。
●屯門青山公路飛揚系列累沽約670伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚系列項目，周六及周日共沽出6伙。其中，項目第2期的5座17樓B室，實用面積462方呎，兩房間隔，以615.9萬元成交，呎價約13,331元。資料顯示，項目兩期合共提供800伙，至今累沽約670伙。
●啟德天瀧短期內落實銷售安排
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，自周六(22日)起開放示範單位予公眾參觀，反應不俗。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝周日(23日)到展覽廳親自督師，更帶同太太及兩位千金到場參觀。他表示，樓盤首兩日開放示範單位反應非常熱烈，人流絡繹不絕，參觀人士來自港島、九龍及新界多區，亦不乏國內準買家，將加快推售步伐，短期內落實銷售安排。
●將軍澳海茵莊園4月累沽39伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周日(23日)再錄3宗成交，月內成交量增至39宗，套現逾2億元。最新售出單位包括1座35樓B8室，實用面積428方呎，兩房連儲物室間隔，成交價853萬元，呎價約19,930元。
●長沙灣睿峰兩房呎價約24,595元
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周日(23日)以逾1,079萬元售出東翼12樓B室，實用面積439方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，呎價約24,595元。發展商表示，項目自今年2月初重啟銷售後，迄今累售66伙，套現金額近7億元。