新盤周末共售40伙　傳大埔項目兩日收票4千張

一手市場於周六及周日(22及23日)未有大型銷售活動之下，錄得約40宗成交，較上周同期約96宗下跌近六成。正值收票階段的大埔白石角樓盤，市傳於兩日內已接獲近4,000張入票，發展商預告短期內加推。

●大埔白石角University Hill暫錄近4000張入票

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期兩日共售5伙

●將軍澳天晉IIIA獨立屋售4,821萬元

●屯門青山公路飛揚系列累沽約670伙

●啟德天瀧短期內落實銷售安排

●將軍澳海茵莊園4月累沽39伙

●長沙灣睿峰兩房呎價約24,595元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周日(23日)以逾1,079萬元售出東翼12樓B室，實用面積439方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，呎價約24,595元。發展商表示，項目自今年2月初重啟銷售後，迄今累售66伙，套現金額近7億元。