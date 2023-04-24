周樂樂：A股短線回落蓄勢　可布局國策受益行業

過去一周，滬深兩市重要指數均大幅收跌，北向資金加速流出，其中，上證跌1.11%、深成指跌2.96%。申万一級行業中4升27跌，其中，家用電器(+3.35%)、煤炭(+1.39%)、銀行(+1.17%)等領漲，電子(-6.41%)、社會服務(-5.75%)、美容護理(-5.03%)領跌大市。數據上看，市場行業分化明顯，受益於消費刺激預期的家電錶現好，而熱門的TMT板塊出現明顯回落。

國內方面，最近央行MLF投放延續「價穩量增」的趨勢，疊加20日公布LPR維持不變，同時，央行表示結構性貨幣政策工具退出平穩有序，下一階段貨幣政策將更傾向於精準發力，大規模刺激政策推出的概率降低。認為在國內經濟穩步復甦與財政政策靠前發力的背景下，市場對政策是否繼續加碼出現分歧，而對數字經濟相關產業支持仍持續。國內日前出台數字經濟法，由於內地數字經濟目前處於快速發展階段，進一步強化司法保障有助於數字經濟領域健康良性發展，非常有助於數字經濟快速深化。

另外，發改委表示將提振以汽車等大宗商品消費、加大對數字經濟支持力度，相信後續相應支持政策有望陸續推出。筆者認為，短期調整不改A股上行趨勢，強勁的出口將對人民幣形成支撐，外資有望回流A股。目前國內經濟數據強勁，企業盈利有望在上半年重回上行趨勢，對A股形成基本面支撐。相對來說，人工智能等熱門賽道投資價值依然存在，目前可多留意龍頭股的走勢。

國外市場方面，美國聯儲局暗示美國經濟年內將出現「溫和衰退」，在此背景下，聯儲局未來貨幣政策節奏將起重要作用。另外美國長短期債券和銀行流水的淨買入額仍在縮減，遭到持續減持。目前聯儲局加息對美債有一定支撐作用但中長期來看「去美元化」仍然是趨勢；最新的聯儲局褐皮書顯示近幾周美國的整體經濟活動幾乎沒有好轉，信貸渠道有所縮窄。雖然近期數據推高了市場對降息的預期，但目前高利率對風險資產的壓制也將限制市場做多的熱情。預計美股短期走勢仍將反复。筆者認為，隨着聯儲局加息周期步入尾聲，美元指數和美債收益率的下行趨勢將得到強化，

綜合看，國內宏觀政策面友好與經濟數據均向好，A股趨勢大概率向上，但受制於美國利率與通脹高位，目前市場仍以結構性行情為主、國策支持的行業獲支持更多。策略上，重點關注中國一帶一路的國際合作所帶來的投資機會，如：基建、機械、資源等優勢企業，關注國產化替代與卡脖子攻關支援的核心材料與設備企業，以及關注AI技術應用提升效率的互聯網科技、文化娛樂等行業超跌反彈的機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂