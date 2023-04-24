萬馬控股將進一步研究對聯營公司Ocean Dragon的投資

集團在新加坡的主要業務經營正常，目標集團的表現在任何情況下均不會對集團的業務營運造成任何重大不利影響。由於目標集團在公司綜合財務報表中以權益法作為公司的聯營公司入帳，因此目標集團的表現不會對集團財務報表中的綜合收入產生任何影響。

公司全資附屬Easy Grand International Holdings Limited於2022年9月26日，與獨立第三方作訂立買賣協議，買方同意收購Ocean Dragon Group Limited 49%股權，代價3,500萬港元。Ocean Dragon持有Hua Bright International Limited 100%股權(主要從事提供電力充電解決方案)。收購事項於同日完成。