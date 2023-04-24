萬馬控股將進一步研究對聯營公司Ocean Dragon的投資
2023年04月24日 07:16
東網電視更多新聞短片
萬馬控股(06928)公布，代表公司全資附屬公司(買方)簽署買賣協議的買方唯一董事最近辭職，董事會的一些成員擔心收購Ocean Dragon Group Limited事項以及是否會給公司帶來任何回報。為確保公司對聯營公司Ocean Dragon的投資得到妥善保護，董事會將進一步研究收購事項，並正在向相關管理層收集與收購事項有關的所有相關信息和文件(包括所有之前的盡職調查文件和估值報告)、工作人員和人員，並將採取與收購有關的所有必要行動。根據買賣協議的條款，賣方同意就目標集團的淨利潤向買方提供為期自完成後18個月的利潤保證，就此，公司將與賣方聯繫以了解業務目標集團未來的計劃。
集團在新加坡的主要業務經營正常，目標集團的表現在任何情況下均不會對集團的業務營運造成任何重大不利影響。由於目標集團在公司綜合財務報表中以權益法作為公司的聯營公司入帳，因此目標集團的表現不會對集團財務報表中的綜合收入產生任何影響。
公司全資附屬Easy Grand International Holdings Limited於2022年9月26日，與獨立第三方作訂立買賣協議，買方同意收購Ocean Dragon Group Limited 49%股權，代價3,500萬港元。Ocean Dragon持有Hua Bright International Limited 100%股權(主要從事提供電力充電解決方案)。收購事項於同日完成。