兩半新股穩定價格期結束 超額配股權失效
2023年04月24日 07:30
東網電視更多新聞短片
中天湖南集團(02433)宣布，有關全球發售的穩定價格期間已於2023年4月22日結束。聯席整體協調人及聯席全球協調人已向公司確認，並無根據國際配售進行超額分配。因此，聯席整體協調人及聯席全球協調人並無行使超額配股權，且穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間並無就全球發售進行穩定價格行動。超額配股權未獲行使，並已於2023年4月22日失效。因此，概無股份已經或將會根據超額配股權發行。公司繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定，據此，公司已發行股份總數至少25%須一直由公眾人士持有。
另外，中寶新材(02439)宣布，與全球發售有關的穩定價格期已於2023年4月23日結束。由於並無超額配發國際發售的股份，整體協調人(本身及代表包銷商)未行使超額配股權，穩定價格經辦人或代其行事的任何人士於穩定價格期內並無就全球發售開展穩定價格行動。超額配股權已於2023年4月23日失效。因此，概無股份已經或將會根據超額配股權發行。公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條項下的公眾持股量規定，即公司已發行股份總數至少25%須始終由公眾人士持有。