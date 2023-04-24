港股黑期偏軟　油價上周挫5%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.14%，報101.68；港匯見7.8474；離岸人民幣(CNH)報6.8952；美元兌日圓處133.93；歐元報1.0994，英鎊報1.245。金價處1,984.8美元。布油報81.33美元，紐油報77.75美元。比特幣跌近1%，報2.75萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水70點。

●道指上周五(21日)收報33,808點，升22點或0.07%；標指收報4,133點，升3點或0.09%；納指收報12,072點，升12點或0.11%。全周計，道指、標指、納指分別累跌0.23%、0.1%及0.42%。

●港股ADR指數按比例計算，收報20,039點，跌37點。

●4月恒生指數夜期收報20,009點，跌20點，低水67點，成交13,820張。

●紐約期油上周五收報每桶77.87元，升0.6%；倫敦布蘭特期油收報每桶81.66美元，升0.7%。全周計，紐油及布油均跌逾5%。

●紐約期金上周五收報每安士1,990.5美元，下跌1.4%，全周計跌逾1%。

●英國富時100指數上周五收報7,914點，升11點或0.15%；法國CAC指數收報7,577點，升38點或0.51%；德國DAX指數收報15,881點，升85點或0.54%。

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