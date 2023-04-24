Bed Bath ＆ Beyond申請破產保護　計劃6月底結束營運

外媒報道，早前獲散戶追捧的「迷因股」之一、美國50年老牌家具商Bed Bath & Beyond於周日(23日)申請破產保護。公司目前360間零售店及120間嬰兒用品店Buybuy Baby計劃於6月底全部關閉。公司在聲明中表示，感謝所有忠實的客戶，公司做出開始縮減業務的艱難決定。該股上周五(21日)收報0.2935美元，跌2.17%，市值1.25億美元。

公司的促銷將於周三(26日)開始，部分商店將關閉。公司表示，顧客可以在周日、周一(24日)和周二(25日)使用剩餘的八折優惠券，公司將於周三停止收取。反之，Bed Bath & Beyond希望為其產品提供大額折扣，作為其停業銷售的一部分。

Bed Bath & Beyond在破產申請中表示，其債務達52億美元，但資產僅44億美元。公司在周日獲得2.4億美元融資，以在破產過程中維持營運。公司指，將尋求出售部分或全部業務。如果能夠找到買家，Bed Bath & Beyond將停止關店。不過如果沒有買家，公司可能會被徹底清盤並倒閉。

Bed Bath & Beyond在1971年創立，於1990年極速走紅，並在1992年上市，開店數目及銷售不斷攀升，第1,000家商店於2009年開業，當時其年銷售額已達到78億美元。

惟隨着電商興起，Bed Bath & Beyond的轉型進展緩慢。2020年新冠疫情爆發，公司更暫時關閉所有門店，但其他競爭對手如沃爾瑪仍繼續營業。更嚴峻的是，Bed Bath & Beyond近年來已經輪換幾位不同的高管和改變周轉策略。

Bed Bath & Beyond幾個月以來一直在破產邊緣徘徊，是最新一家於今年申請破產的零售連鎖店。隨着利率上升及可支配開支放緩，零售業的破產個案正在增加。David's Bridal、Party City、Tuesday Morning、床墊製造商 Serta Simmons和寵物商店零售商Independent Pet Partners均在最近幾周申請破產。