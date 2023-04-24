時移勢易！幾大原因令蘋果轉投印度懷抱　

蘋果公司(Apple)近年將投資重心轉移至亞洲另一大國印度，除了將部分生產設施由中國遷往印度，亦在當地兩大城市開設Apple Store，實行由供應鏈至零售全面布局。分析指，蘋果「棄中取印」的策略反映兩國的發展潛力正在轉變。

蘋果CEO庫克上周到訪印度，親自出席Apple Store開幕典禮，並獲得印度總理莫迪高規格接見，反映庫克此行意義重大。有外媒分析，庫克承諾將會加大在印度的投資，除了避免蘋果太過依賴中國，減低政治風險外。中國早前的防疫政策，嚴重阻礙了iPhone 14 Pro的生產，為中國作為主要供應鏈響起警號。與此同時，印度即將超越中國成為地球人口最多的國家，加上印度人均收入持續上升，其潛力及戰略價值已超越中國，是最值得重點發展的市場。

儘管目前大多數印度人未必買得起蘋果產品，惟研究公司Counterpoint的數據指出，蘋果去年在印度的市佔率為4.5%。隨着財富增加，印度人正在升級他們的手機。資料顯示，截至今年3月底，蘋果在印度的銷售收入接近60億美元，按年大增近50%。投資公司Wedbush Securities分析員Dan Ives預測，2025年蘋果在印度每年收入可能達到200億美元。